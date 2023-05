Ramon Menezes segue como interino e convocará seleção principal em folga do Mundial Sub-20

26/05/2023 | 13:49



Ainda sem um treinador definido para o ciclo da próxima Copa do Mundo, o Brasil será mais uma vez comandado interinamente por Ramon Menezes, agora em amistosos contra Guiné e Senegal, nos dias 17 e 20 de junho, respectivamente. Treinador da seleção sub-20, Ramon está na Argentina liderando os jovens talentos brasileiros na Copa do Mundo da categoria, mas viajará ao Rio para fazer a convocação da seleção principal no domingo, dia de folga do time de base, já que a primeira fase do torneio terá terminado.

No sábado, um dia antes da divulgação da lista de convocados, a equipe sub-20 joga a última rodada da fase de grupos do Mundial, em duelo com a Nigéria, a partir das 15 horas. Segundo colocado do Grupo D, com os mesmos três pontos que a terceira colocada Itália, o Brasil precisa vencer os nigerianos, líderes com seis pontos, para garantir a classificação às oitavas sem depender do resultado de Itália x República Dominicana.

Caso a vaga seja conquistada, Ramon terá de voltar do Rio para a Argentina. Se os meninos brasileiros chegarem à final, o treinador só estará liberado para se dedicar integralmente à seleção principal depois do dia 11 de junho, para quando está marcada a decisão da Copa do Mundo.

Em sua primeira experiência com a equipe profissional, Ramon Menezes levou jogadores que atualmente estão disputando o Mundial Sub-20, como Robert Renan (Zenit), Arthur (América-MG), Andrey (Casco) e Mycael (Athletico-PR), além de outros atletas jovens, caso de Yuri Alberto (Corinthians), André (Fluminense) e João Gomes (Wolverhampton).

Ao confirmar o comando para os amistosos de junho, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, disse que "a entidade continua trabalhando com o objetivo de definir o novo técnico da equipe". Preferido do dirigente para assumir o cargo deixado por Tite, Carlo Ancelotti, do Real Madrid, se pronunciou mais de uma vez sobre a possibilidade, após eliminação na Liga dos Campeões, e garante que cumprirá seu contrato com o clube espanhol, válido até o meio de 2024.