Cooperativa de materiais recicláveis realiza mutirão artístico em Mauá

Da Redação



26/05/2023 | 13:33



A Coopercata-Mauá, associação de materiais recicláveis, vai receber amanhã a terceira edição do Pimp Nossa Cooperativa 2023. O evento terá uma série de atividades educativas e culturais para os profissionais da reciclagem da cidade, além de renovação dos muros do local, feito por artistas do município.

Das 8h às 17h, o espaço localizado na Rua Pedro Luiz Coppini, 137, próximo à Estação Capuava, vai receber ações como pintura de sinalização de segurança do trabalho, além da distribuição de kits com camisetas, luvas, máscaras e óculos de proteção individual. O dia contará ainda com oficinas educativas, atividades lúdicas para as crianças, ‘Sarau Reciclando Vidas’, discotecagem com Dj Mariah, exibição de filme, roda de conversa sobre cooperativismo, pocket-shows de Renato Peregrino, Jacque Cipriany, Circo Lunar e você e Joy Sales.

A Coopercata nasceu em 2012 com o propósito de unir os catadores locais. Na época, Armando Octaviano Júnior, um dos fundadores e então presidente da cooperativa, bateu à porta da Prefeitura de Mauá buscando apoio. Hoje, a Coopercata é responsável pela coleta seletiva da cidade. Mônica dos Santos, a atual presidente, conta que mesmo durante a pandemia os cooperados não pararam. “Assim como os profissionais da saúde, os catadores foram linha de frente no cuidado das pessoas, da cidade e do meio ambiente.”

Esta edição do Pimp Nossa Cooperativa é uma iniciativa do Pimp My Carroça, movimento que visa criar visibilidade social e remuneração mais justa para catadores e catadoras de materiais recicláveis, e conta com o apoio da Prefeitura de Mauá, além de patrocínio da Unilever.