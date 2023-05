Ribeirão Pires ultrapassa 17 mil doses aplicadas contra Influenza

Da Redação



26/05/2023 | 13:26



A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou ontem o balanço atualizado das doses aplicadas contra a <CF51>Influenza</CF> no município. Após pouco mais de um mês desde o início da campanha de imunização, 17.823 pessoas já foram vacinadas contra a doença na cidade.

Há pouco mais de uma semana, seguindo a recomendação do Estado de São Paulo, o município deu início à imunização do público geral – a partir de seis meses de idade, resultando na vacinação de aproximadamente 7.000 pessoas.

Para a diretora da Vigilância à Saúde de Ribeirão Pires, Patrícia Bezerra, é preciso que a população tenha uma visão coletiva sobre a importância da vacinação. “Ao receber a dose, você não protege apenas você, mas também ajuda a proteger pessoas que são mais vulneráveis, como crianças, pessoas com doenças pré-existentes e também idosos”, explicou.

As pessoas aptas a receber a imunização devem comparecer a uma das dez unidades de saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, para receber a vacina.

Com a Pfizer Bivalente, para Covid-19, Ribeirão Pires já imunizou 15.972 pessoas. No momento, a cidade segue recomendação do Estado de São Paulo e realiza a imunização de forma escalonada. Atualmente, pessoas com mais de 18 podem receber a dose.