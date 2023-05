São Bernardo recebe exposição sobre clima

Da Redação



Uma nova exposição irá desembarcar na Pinacoteca Municipal de São Bernardo, na Rua Kara, 105, no Jardim do Mar. Zonas de Sombra é o título e conceito proposto pelos idealizadores do projeto e artistas visuais Aline Moreno e Jeff Barbato, que estendem o convite para os curadores Allan Yzumizawa, Horrana de Kássia Santoz e Jurandy Valença para formatar a exibição, que acontece a partir de amanhã, das 15h até as 18h.

Ao todo são nove artistas que propõem o debate sobre a atmosfera de incertezas refletidas pelas urgências climáticas e ecossociais. As obras selecionadas pela curadoria foram pensadas e desenvolvidas para fomentar o debate acerca da destruição ecológica, diagnósticos de futuro, a queima das memórias e assuntos que permeiam o campo da geologia, da natureza e sua preservação, levantando discussões relevantes sobre o meio ambiente.

Nesse contexto de desafios e desequilíbrios, o curador Allan Yzumizawa reflete: “O pensamento ocidental, ao longo de sua história, estabeleceu um antagonismo entre os elementos da natureza e os da cultura”.

Cada curador propôs reflexões sobre a temática da exposição em um texto partindo das pesquisas de seu trio de artistas. Zonas de Sombra fica em cartaz até 11 de agosto de 2023, com entrada gratuita e acessibilidade para pessoas com deficiência visual por meio de audiodescrição das obras. O projeto se estenderá para o ambiente virtual através do seminário on-line previsto para ocorrer durante a mostra e terá sua memória preservada na distribuição gratuita do catálogo ao fim.

As obras estarão disponíveis para visitação no período às terças, das 9h às 20h, e às quartas e sextas, das 9h às 17h. O espaço abre no último sábado de cada mês, no mesmo horário da inauguração.