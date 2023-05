Após confusão generalizada em set de filme com Larissa Manoela, produtora esclarece o ocorrido

26/05/2023 | 13:10



Larissa Manoela está realizando as gravações do filme Traição Entre Amigas em Curitiba, no Paraná, mas uma confusão generalizada entre um vendedor ambulante e integrantes da equipe tomou conta do set em um dos dias de trabalho. Após os vídeos viralizarem nas redes sociais, a produtora do longa-metragem esclareceu o ocorrido.

Segundo informações do jornal Metrópoles, um jovem tenta se aproximar com uma caixa de doces, mas é impedido por um segurança, que o empurra com força e provoca sua queda. O adolescente se levanta do chão e começa a discutir com a ajuda de uma pessoa que saiu em sua defesa, o que inicia um alvoroço no local. Sem reação, as atrizes permanecem imóveis enquanto aguardam.

O veículo recebeu uma nota da produtora LC Barreto explicando o que aconteceu:

A produção solicitou e obteve todas as autorizações municipais necessárias para isolar parte do passeio público para a instalação do set de filmagens no período das 9h às 12h do último dia 22 de maio. Todos os trabalhos foram acompanhados presencialmente por uma equipe da Polícia Militar e outra da Guarda Municipal para garantir a segurança pública de todos. Uma equipe de seguranças privados, especialmente contratada pela produção do filme, é responsável pela segurança pessoal das atrizes.

A empresa ainda informou que um grupo de jovens, de comportamento agressiva, permaneceu provocando os profissionais do set desde o início das gravações.

Após muitas provocações, um jovem desse grupo invadiu o set e seguiu em direção à atriz Gabrielle Joie, tendo sido imediatamente impedido pela equipe de segurança, que realizou bloqueio corporal e interrompeu a iniciativa de avanço do invasor. O incidente foi rapidamente resolvido, o rapaz e seu grupo deixaram o local e as filmagens foram retomadas após poucos minutos de paralisação.

A LC Barreto teria finalizado afirmando que não recebeu nenhum tipo de queixa ou notificação em relação à produção do filme estrelado por Larissa Manoela. Deste modo, as gravações continuarão a ser realizadas normalmente.