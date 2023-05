Britney Spears revela que recebeu uma visita da mãe pela primeira vez em três anos: Sou tão abençoada

26/05/2023 | 13:10



As coisas parecem estar se ajeitando para Britney Spears, que não poderia estar mais contente em anunciar a mãe visitou sua casa pela primeira vez em três anos. A cantora teve a oportunidade de conversar com Lynne Spears e se reconciliar com ela após todos os problemas de família.

Animada com a novidade, a artista compartilhou no Instagram um registro de quando era criança e usou a legenda para relatar como foi o encontro, que lhe permitiu compartilhar seus sentimentos com a matriarca.

Minha doce mamãe apareceu na minha porta ontem depois de três anos? já faz tanto tempo? com a família sempre há coisas que precisam ser resolvidas? mas o tempo cura todas as feridas!!! E depois de poder comunicar o que guardei por um tempo extremamente longo, me sinto tão abençoada por termos conseguido tentar fazer as coisas CERTAS!!! Eu te amo muito!!!

Britney finalizou escrevendo que elas aproveitaram uma refeição juntas e já pensam em mais planos:

PS: Sou tão abençoada por podermos tomar um café juntas depois de 14 anos!!! Vamos às compras depois!!!

Vale lembrar que a famosa enfrentou um relacionamento complicado com Lynne por conta da questão de sua tutela, que foi encerrada em novembro de 2021 após mais de uma década.