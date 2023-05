Almerindo Protti. Do campo da Frei Gaspar... ...para Nova Petrópolis. A caminho do ano 70.

Ademir Medici

28/05/2023 | 07:45



MARCA. LOGO. ESCUDO

O selo que identifica a Semana EC Brasil, 68 anos, é de autoria do infografista Agostinho Fratini, da Editoria de Artes do Diário.

O Brasil de São Bernardo tem várias equipes de futebol, mas o charme é a da foto, onde só pode jogar quem tenha 65 anos ou mais.

Eles se reúnem todas as quartas-feiras na sede ao lado do campo. Dividem as despesas e preparam o próprio jantar. Seguem-se longas conversas, brincadeiras e rodadas de baralho.

Levados pelo Carlos Borges Filho, nosso companheiro do TG 02-298, participamos de um desses jantares e foi agradável surpresa rever tanta gente conhecida. Perde-se no tempo a primeira vez que o jantar das quartas foi realizado. Tornou-se hábito, com breve parada quando da pandemia.

Reencontramos Marcos Oliveira, o Marquinhos, com quem jogamos futebol no tempo do EC Resana, no saudoso campo de Vila Brasília, onde o artilheiro do time era Bolinheiro, apelido de José Carlos Zigante.

Firme e forte lá estava Roberto Gardinalli, da Copiadora São Bernardo, que anos atrás presenteou Memória com fotos históricas do EC Brasil numeradas de 1 a 70.

Combinamos fotos coletivas com o atual presidente, João Edison Borseto, que prontamente nos atendeu. E são tantas informações que apenas uma semana inteira dedicada ao Brasil para se contar um pouco desta história. Acompanhem, sob a inspiração de Almerindo Protti, o velho Brota.

HISTÓRIA – O EC Brasil foi fundado em 18 de março de 1955. Seu primeiro campo, na Rua Frei Gaspar, foi cortado pela passagem da Avenida Faria Lima. O atual fica nos altos do bairro Nova Petrópolis, onde são realizados os jantares das quartas-feiras.

Almerindo Protti, o velho Brota, foi o primeiro presidente e inspirador maior do Brasil, o nosso varonil.

ONTEM E HOJE. O inspirador Almerindo Protti (no destaque) e a equipe Brasil 65 +, identificada pelo Marquinhos: em pé, a partir da esquerda: Renato, Alaor, Artur, Eliseu, Marquinhos, Gilson, Zé Eduardo, Carlito, Carlinhos, Luizinho e João (presidente); agachados: Pixoxó (técnico), Batista, Fernandão, Robertinho, Careca, Pedro, Luizinho (auxiliar) e Robertão; sentados: Carlão, Gerson, Branco e Eustáquio

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 28 de maio de 1993 – ano 36, edição 8398

ECONOMIA – Aumentos constantes distorcem preços dos produtos e fazem com que consumidor perca referencial do valor.

Um exemplo: o consumo de duas pizzas de camarão equivalia à compra de um liquidificador.

TELEFONIA – Comprar telefone no Grande ABC era difícil. Crescia a procura por linha, provocando disparada nos preços.

RIBEIRÃO PIRES – Gabinete do prefeito Valdírio Prisco mudava da Chácara Pérola da Serra para o Paço Municipal.

Futebol na Vila

No encontro havido entre o EC São Bernardo e o EC Barra Funda, ganhou o primeiro por 3 a 2.

Os gols do Esporte foram assinalados por Dario, Pedro e Mesquita.

O juiz foi Itagiba de Almeida.

A assistência, fraca. A torcida, do mesmo naipe.

Cf. A Gazeta, 29-4-1931.

EM 28 DE MAIO DE...

1903 – Da Agencia Havas. Madrid, 26. Pelas últimas notícias sabe-se que no desastre de automóveis durante a corrida Paris-Madrid houve 11 mortes e 17 feridos.

Prova suspensa, os prêmios destinados aos vencedores da corrida foram restituídos aos doadores.

1973 – Diário monta redação volante no Jardim Zaira, à Rua Benedito Bagnara, em Mauá. E ouve as queixas da população.

1978 – Mais empresas concedem de 10% a 15% de reajuste. E Dom Cláudio Hummes declara: “Voz dos operários soa mais forte”.

Volkswagen comemora 25 anos com 40 mil empregos.

1983 - Consagrado o templo da I Igreja Batista, de Santo André, na travessa São Vicente, 130.

HOJE

Dia Nacional da Luta pela Saúde da Mulher

Dia Internacional da Luta Contra a Mortalidade Materna

Dia do Ceramista

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Valinhos.

E mais: Amambai (MS), Corumbaíba (GO), Machadinho e Viadutos (RS), Maracanã e Muaná (PA) e Senhor do Bonfim (BA).

Pentecostes

28 de maio

“Em Pentecostes celebramos o Espírito da unidade, do envio, da paz e ganhamos a coragem de ir além de nós mesmos”.

Cf. frei Jorge Luiz Manski, Duque de Caxias, in “Folhinha do Sagrado Coração de Jesus” (Paulus, Vozes, 2023).

Ilustração: Arquidiocese de São Paulo