Obituário - 29 de maio de 2023

SANTO ANDRÉ

Clara Alexandre Maximiliano, 97. Natural de Santo Antônio do Jardim (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Anísio Vicente, 89. Natural da União dos Palmares (AL). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Nelci do Amaral de Brito, 87. Natural de Tabira (PE). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 23. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Marieta Pereira dos Santos, 81. Natural de Guanambi (BA). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 23. Cemitério Municipal de Candiba (BA).

Zuleide de Sousa Silva, 78. Natural de São João do Cariri (PB). Residia no Jardim das Monções, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria do Carmo Chagas, 70. Natural de Camacho (MG). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dario de Campos Filho, 69. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sandra Rabello Crisma, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elizabete Capucho de Oliveira, 63. Natural de Santo André. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Rafael Libério da Silva, 31. Natural de Santo André. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Enfermeiro. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eduardo de Sousa Neves, 16. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Euclides Ouriques, 95. Natural de Palhoça (SC). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Nilo Ferreira Brasil, 89. Natural de Poções (BA). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério da Paulicéia.

Venilda Pereira Santos, 62. Natural de Itapé (BA). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Maria Madalena Pavaneli Gonçalves, 58. Natural de Icaraíma (PR). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério Municipal de Icaraíma.

Rosângela Cristina da Cruz Barboza, 52. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Porteira. Dia 23, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Célio Cândido do Prado, 50. Natural de Santo André. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Antonio de Mário Primo, 86. Natural de Socorro (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Giovanni Card, 73. Natural da Itália. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério das Lágrimas.

Ivonaldo Silva, 59. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Nair Barino Esteves, 98. Natural de Guarará (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 23, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Antônio Tavares de Franca, 88. Natural de Mauriti (CE). Residia no Centro de Diadema. Dia 23, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Joana Oliveira Santos, 84. Natural de Ilhéus (BA). Residia no Parque Reid, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Estelia da Rocha, 83. Natural de Araçuaí (MG). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 23, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Luiz Ferencz, 73. Natural de Santo Antonio da Platina (PR). Residia no bairro Eldorado. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

José Geraldo de Souza, 73. Natural de São Felix de Minas (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 23. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (SP).

Lourival Brito dos Santos, 67. Natural de Oliveira dos Brejinhos (BA). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 23. Vale da Paz.

Adenilson Novais Silva, 63. Natural de Jussiape (BA). Residia na Vila Santa Luzia. Dia 23, em Diadema. Cemitério da Paulicéia.

Ailton Dorival Ferrari, 44. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 23. Vale da Paz.

Tatiana Alves Caetano, 39. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Dorotéia, em São Paulo. Dia 23, em Diadema. Cemitério da Paulicéia.

MAUÁ

Neuza Edith da Costa Gabriel, 84. Natural de Palmeira dos Índios (AL). Residia na Chácara Inglesa, em São Bernardo. Dia 23, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Laércio Mariano do Prado, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério São José.