Obituário - 26 de maio de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



26/05/2023 | 12:36



SANTO ANDRÉ

Osvaldo Benati, 90. Natural de Bariri (SP). Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ilda Baldassin Lazzuri, 89. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Júlia Olinda Zampolli Parente, 89. Natural de Socorro (SP). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Vasconcellos da Silva, 87. Natural de Passos (MG). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 20. Memorial Santos (SP).

Fausto Russo, 81. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 20. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Luzinete Porfírio da Silva, 75. Natural do Recife (PE). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Manoel Cosmo da Silva, 74. Natural de Bonito (PE). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Victor José Cacioli, 69. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Donizetti da Silva, 66. Natural de Tapiratiba (SP). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edilde Maria Emídio, 66. Natural de Lavras (MG). Residia no bairro Morro Branco, em Itaquaquecetuba (SP). Dia 20, em Santo André. Cemitério de Itaquaquecetuba.

Sara Elena Bermudez Urriza, 61. Natural do Uruguai. Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdelice Maria do Nascimento Prado, 55. Natural de Ibimirim (PE). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Reginaldo Alves Gouvêa, 52. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 20. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Helena da Silva, 49. Natural de Garanhuns (PE). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Diarista. Dia 20. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Edinaldo Pereira de Souza, 46. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Pensionista. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fabiana Bezerra Vital, 45. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Autônomo. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Abílio Ferreira dos Santos, 97. Natural de Pilão Arcado (BA). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.

Alexandra Ibaro Dassi, 92. Natural de São Paulo. Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério da Paulicéia.

Manoel Pinheiro de Souza, 82. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.

Maria Antônia Siqueira Gutierres, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro dos casa, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Isaura Igashi Correia, 75. Natural de Campinas (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.

Elza dos Santos, 65. Natural de Salvador (BA). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Adriana Xavier da Silva, 44. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Rosa, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.

Flávia Luiza Moreira Caetano, 40. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Gilvan Furtado da silva, 31. Natural do Morro do Chapéu (PI). Residia no bairro Cooperativa.

Ronaldo da Silva Matias, 27. Natural de São Paulo. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério São Luiz, em São Paulo, Capital.

Thais Lopes Ribeiro, 24. Natural de Frei Inocêncio (MG). Residia na Vila Jurubatuba, em São Bernardo. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

SÃO CAETANO

Simone de Araújo Rodrigues, 50. Natural de São Caetano. Residia no Centro de São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria Lima dos Santos Vieira, 77. Natural de Novais (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 20, em São Bernardo. Vale da Paz.

Paulo Roberto Verillo, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

Carlos Jorge Xavier, 58. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro Taboão, em Diadema. Gerente de loja. Dia 20, em Santo André. Vale da Paz.

José Aparecido de Oliveira, 57. Natural de Barro Alto (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

Aldenice Lacerda Rodrigues, 55. Natural de Iguaí (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 20, em São Bernardo. Vale da Paz.

Edilaine Padovino, 52. Natural de Bauru (SP). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Vendedora. Dia 20, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Valdecir José Soares, 52. Natural de Cruzeiro do Oeste (PR). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

André Luiz da Silva, 24. Natural de Suzano (SP). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 20. Vale da Paz.

MAUÁ

Luiz Carlos Schulv, 78. Natural de Mauá. Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 20, em Ribeirão Pires. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

José Eduardo dos Santos, 72. Natural de Lins (SP). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 20, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Viviane do Socorro Conceição, 55. Natural de São Caetano. Residia na Vila Nova Mauá, em Mauá. Manicure. Dia 20, em Santo André. Vale dos Pinheirais.