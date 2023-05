Adriane Galisteu relembra quando usou camisola da mãe para acompanhar Ayrton Senna em evento

26/05/2023 | 12:11



Nem sempre os que os famosos mostram é verdade! Adriana Galisteu, por exemplo, abriu o jogo sobre as duas realidades em que vivia nos anos 1990, quando namorava Ayrton Senna. Segundo ela, apesar de comparecer em eventos luxuosos ao lado do piloto de Fórmula 1, na realidade, estava passando perrengues por falta de dinheiro. Inclusive, chegou até a usar a camisola da mãe para acompanhar o então namorado em um evento.

- Na época, eu estava namorando o Ayrton. Olha que curioso, né. Eu estava vivendo esses dois mundos: de muito glamour, em que eu tinha tudo na mão, sendo que, na realidade, estava sem grana, disse no vídeo.

E continuou:

- Fui em vários eventos chiquérrimos com ele. Fui com camisola longa e preta da minha mãe. Usei um blazer que o meu pai tinha. Eu só tinha dois ou três casacos. Está tudo certo, eu não me sentia menor. Me sentia incrível.