STF confirma condenação de Fernando Collor por dois crimes

26/05/2023 | 12:10



O STF (Supremo Tribunal Federal) condenou, por oito votos a dois, o ex-presidente da República e ex-senador Fernando Collor por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. O tribunal atingiu esse placar ontem, com o voto da ministra Rosa Weber, presidente da Corte.

O julgamento, no entanto, não terminou. Ele será retomado na próxima quarta-feira, quando os ministros darão início à discussão sobre a dosimetria da pena de Collor. Todos os dez integrantes do STF vão opinar sobre a punição do ex-presidente – inclusive o decano Gilmar Mendes e o ministro Kassio Nunes Marques, que defenderam a absolvição do ex-senador.

A discussão na próxima semana vai ocorrer em razão de o Supremo ter se dividido sobre enquadrar Collor por organização criminosa. Quatro magistrados defenderam a condenação nos termos da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, enquanto outros quatro ministros propuseram que o ex-presidente seja sentenciado por associação criminosa – tipificação que implica pena menos grave.

O crime de organização criminosa, o qual a Procuradoria imputa a Collor, trata da “associação de quatro ou mais pessoas, de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais”. A pena é de três a oito anos de reclusão.

Já o delito de associação criminosa é descrito no Código Penal como a “associação de três ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes”. A pena é de reclusão de um a três anos.