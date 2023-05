Audiência debate criação do Instituto Federal ABC

Da Redação



26/05/2023 | 12:07



Audiência pública que vai discutir a instalação de um Instituto Federal no Grande ABC será realizada hoje, a partir das 15h, no auditório Paulo Kobayashi, na Assembleia Legislativa. A iniciativa do deputado estadual Luiz Claudio Marcolino (PT) atende apelos da população e da comunidade acadêmica por mais acesso à educação gratuita de qualidade para jovens da região.

O parlamentar avalia que o Grande ABC carece de equipamentos públicos na educação, principalmente para os ensinos médio, técnico e tecnológico de nível superior. Se a partir dos anos 1950 a região foi um dos mais importantes polos industriais do País voltado ao setor automobilístico, ainda no século passado, passou a ser mais expressivo na indústria química e no setor petroquímico.

Luiz Claudio Marcolino aponta que essa é uma luta que conta com ações do Movimento Pró IF-ABC (Instituto Federal do ABC), que é formado por estudantes, educadores e profissionais de setores diversos.





SETE CIDADES

O parlamentar avalia que o Instituto Federal pode ser instalado em qualquer uma das sete cidades que formam a região. “Com essa mobilização, buscamos sensibilizar o governo federal, que – sob a gestão do presidente Lula – voltou a se preocupar com educação e não tem uma visão distorcida de que educação é gasto, mas um investimento fundamental para o desenvolvimento do País”, afirmou o deputado.

De acordo com o deputado, há cerca de 15 anos teve início a reivindicação para a instalação de um Instituto Federal. A luta começou após a fundação da UFABC (Universidade Federal do ABC), em 2005. O movimento luta para que o IF-ABC prepare os jovens para a nova a vocação industrial e de serviços da região.

O grupo preparou diagnóstico e fez estudos dos rumos do desenvolvimento econômico e industrial da região e como a instalação do IF-ABC é fundamental para que o jovem tenha acesso ao ensino oferecido pela unidade, de forma gratuita e integral. O estudo será apresentado durante a audiência.