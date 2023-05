'As pessoas faziam chacota', diz Luana Piovani sobre agressão que sofreu de Dado Dolabella

26/05/2023 | 12:01



Luana Piovani relembrou a falta de apoio que teve na época que sofreu agressão por parte de Dado Dolabella. Os dois namoraram entre 2006 e 2008 e a atriz recordou, nesta quinta-feira, 25, que foi julgada na época. Em entrevista ao Acessíveis Cast, a artista afirmou que a falta de redes sociais na época fez com que o caso fosse abafado. Segundo ela, esse foi um dos motivos também pela falta de sororidade e mobilização por parte de mulheres para apoiá-la.

"Eu fui agredida numa época em que não tinha rede social, hashtag e close maquiado falando 'mexeu com uma, mexeu com todas'. Eu fui espezinhada, só tive apoio dos meus amigos e da minha família. As pessoas faziam chacota com o que eu tinha vivido", relatou.

Luana ainda detalhou como foi conviver com a exposição da agressão ao mesmo tempo que tinha que trabalhar. A atriz relatou que, em meio a gravações de um trabalho na época, um diretor da TV Globo disse que ela deveria se desculpar por ter processado o ex-namorado que a agrediu.

"Pior que a agressão que eu vivi foi a rebordose da sociedade comigo. Eu estava tão mal, que não conseguia debater, estava muito fraca e tirava forças de mim apenas para trabalhar", relembrou.

Dado Dolabella foi condenando em 2014 pela Lei Maria da Penha por agredir fisicamente sua então namorada e a camareira da atriz. Na época, ele foi recebeu pena de dois anos e nove meses em regime aberto por danos morais e acatou a decisão.