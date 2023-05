Montanha-russa de surf do SeaWorld é inaugurada em Orlando

Redação

A Pipeline: The Surf Coaster, nova atração do SeaWorld Orlando, nos Estados Unidos, será inaugurada em 27 de maio. A montanha-russa tem 880 metros de trilhos de aço e conta com um percurso inspirado no poder do oceano.

Detalhes da nova atração do SeaWorld

O veículo da Pipeline simula uma prancha de surf e oferece uma experiência imersiva desde o primeiro momento, já partindo em alta velocidade. As travas de segurança permitem que os visitantes fiquem na posição como se estivessem surfando. Oss assentos se movimentam para cima e para baixo, como se as pessoas estivessem surfando em ondas.

O percurso inclui várias curvas, cinco momentos de airtime (sensação de ausência de peso), uma inversão inovadora que imita uma onda e tem duração de 1 minuto e 50 segundos.

A montanha-russa atinge a velocidade máxima de 96km/h e sube a até 33 metros de altura. Para participar, os visitantes devem ter a altura mínima de 1,37 metros.

