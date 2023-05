Fila do visto americano atinge 610 dias em São Paulo

Redação

Desde novembro de 2021, quando a Embaixada dos Estados Unidos retomou o atendimento ao público brasileiro, o tempo de agendamento da entrevista consular – etapa obrigatória para quem solicita o visto de turismo pela primeira vez – não para de crescer. Um levantamento realizado pelo escritório de advocacia AG Immigration revela que, na última atualização do Departamento de Estado dos EUA, a fila do visto americano atingiu recordes em quatro das cinco cidades onde o viajante pode tirar o documento no Brasil.

São Paulo registra a maior espera: 610 dias. Brasília aparece em segundo lugar (493 dias), seguida por Porto Alegre (473), Rio de Janeiro (463) e Recife (449). Todas elas, com exceção da capital fluminense, nunca viram uma fila tão grande.

Fila do visto americano no Brasil

Para o advogado de imigração Felipe Alexandre, sócio da AG Immigration, as medidas tomadas pela Embaixada dos EUA no Brasil, que desde o ano passado vem contratando mais oficiais consulares para ampliar sua capacidade de atendimento, ainda não surtiram efeitos práticos.

De acordo com ele, embora em março tenham sido emitidos 101 mil vistos de negócio e turismo (B1/B2) para brasileiros – maior volume da história e um salto de 41% sobre fevereiro –, a demanda pelo documento é tão grande que a fila não consegue parar de crescer, mesmo com mais funcionários disponíveis para atender ao público. O B1/B2 representa 95% de todas as emissões de vistos americanos no Brasil.

“É realmente um desafio para a Embaixada, pois há um claro prejuízo para o intercâmbio turístico entre os dois países, impactando diretamente destinos como a Flórida, que tem o Brasil como um dos três países que mais enviam viajantes para lá. Por outro lado, esse cenário mostra que o brasileiro continua ávido por viajar para os EUA. O governo americano só precisa se movimentar mais rapidamente para não perder esses viajantes”, diz Alexandre, que vive na Califórnia. “E vale lembrar que, mesmo ao final dos quase dois anos de espera, a pessoa ainda pode ter o visto negado na entrevista”, completa.

Na última quarta-feira (24/5), durante o IPW 2023, um dos principais eventos da indústria de turismo dos EUA, Chris Thompson, o CEO do Brand USA, órgão de promoção ligado ao governo americano, disse que os prazos atuais para emissão dos vistos são “inaceitáveis”. Além do Brasil, vários outros países, como México e Canadá, sofrem com a demora. A expectativa do executivo da Brand USA é de que, até o final deste ano, o tempo máximo de espera seja reduzido para 30 dias.

Cidades com os maiores tempo de espera (em dias) ao redor do mundo

Atualmente, o Brasil é o sétimo país que mais sofre com essa demora, à frente de nações como Índia, Iraque, Chile, Peru e Argentina. Abaixo, veja as cidades com as maiores filas para o visto americano:

Bogotá: 755 Guadalajara: 731 Cidade do México: 730 Toronto: 683 Ottawa: 676 Quebec: 676 Nogales: 665 Halifax: 652 Vancouver: 650 Mérida: 619 São Paulo: 610 Brasília: 493 Porto Alegre: 473 Rio de Janeiro: 463 Recife: 449

