Em entrevista à Betfair, Ronaldo relembra estreia no Cruzeiro

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



26/05/2023 | 11:55



Em 25 de maio de 1993, na cidade de Poços de Caldas, Ronaldo Nazário de Lima, com apenas 16 anos, estreou como jogador de futebol profissional. A partida entre Cruzeiro e Caldense marcou o início da trajetória de um ídolo do futebol mundial, duas vezes melhor jogador do mundo e campeão das Copas do Mundo de 1994 e 2002.

Para a Betfair, Ronaldo relembrou como foi sua estreia no Cruzeiro e descreveu seus primeiros momentos como profissional vividos há 30 anos naquela vitória da Raposa por 1 a 0 sobre a Caldense, falando também sobre sua nova fase como acionista majoritário do clube.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

“Isso já faz muito tempo (risos). É tão gostoso lembrar deste momento, essa fase em qye iniciei a carreira com muitas dúvidas e incertezas sobre o futuro. Mas ter sido chamado pelo Cruzeiro e poder ter começado ali, realmente é um motivo de muito orgulho para mim. Hoje, voltar na situação que estou, só mostra uma história muito linda entre o Cruzeiro e eu”, comentou o ex-jogador.

Contratado pelo Raposa em janeiro de 1993, vindo do São Cristóvão, Ronaldo teve sua estreia no Cruzeiro acontecendo em um momento em que o clube era finalista da Copa do Brasil e poupou seus principais jogadores colocando um time com jovens atletas no Campeonato Mineiro. O embaixador da Betfair relembrou sua estreia na cidade de Poços de Caldas.

“Foi aquele frio na barriga, aquela situação inusitada de estar em campo pela primeira vez e realizando um sonho de infância. Não me lembro exatamente como foi minha atuação, mas lembro dessa sensação de realização de um sonho, de estar em um clube gigante como o Cruzeiro, estreando como profissional. Era uma meta de vida e já estava realizando tão jovem, aos 16 anos”, disse Ronaldo à Betfair.

Ronaldo também falou sobre como foi receber a proposta para se transferir do pequeno São Cristóvão para o Cruzeiro. “Era uma mistura de muito orgulho com muito medo e muita insegurança. Muita coisa passa na cabeça de um jovem de 16 anos, pois estava assumindo uma responsabilidade imensa de vestir a camisa do Cruzeiro, para milhões de torcedores fanáticos. Foi um momento incrível para mim, com certeza”, afirmou o embaixador da Betfair.

Naquela época conhecido como Ronaldinho, o ex-jogador disse como conciliava sua rotina de atleta e sua vida de estudante aos 16 anos. “Eu apenas pensava em ser jogador de futebol. Me dedicava muito para isso. Fazia, infelizmente, um esforço mínimo na escola para passar de ano, já que minha mãe atrelava eu passar de ano para poder jogar futebol. Então, eu tinha que me esforçar muito, mas o futebol sempre foi meu grande objetivo.”

Quer investir em criptomoedas de forma confiável? Clique aqui e compre na Bit2Me

Agora acionista majoritário da SAF do Cruzeiro, Ronaldo marcou 56 gols em 58 jogos pelo clube em pouco mais de um ano atuando como profissional. Após sua passagem por Belo Horizonte, ele foi negociado com o PSV da Holanda ao fim da Copa do Mundo de 1994, quando marcou presença entre os 23 convocados campeões do tetra pela Seleção Brasileira.

Além da estreia no Cruzeiro, Ronaldo Nazário finalizou a entrevista exclusiva para a Betfair externando quais são as diferenças entre ser um atleta profissional e estar como gestor do clube mineiro. “O futebol é a grande paixão da minha vida. Hoje, entender muito mais sobre a indústria do futebol e ter passado parte da minha vida como jogador, isso me credencia muito em estar na minha posição podendo fazer as melhores escolhas para o clube, é um desafio diferente, que me motiva cada vez mais em crescer deste lado”, concluiu Ronaldo.