Corinthians inicia em solo argentino treinos para o jogo contra Fluminense

26/05/2023 | 11:48



Vindo de sequência difícil, o Corinthians está preocupado com o jogo de domingo, contra o Fluminense, pelo Brasileirão. Tanto que decidiu iniciar a preparação ontem, ainda em solo argentino, poucas horas após empatar sem gols com o Argentinos Juniors, em Buenos Aires, pela Libertadores.

Sem perder tempo após o resultado aquém do esperado, na Argentina, o time paulista foi ao gramado do CT do Boca Juniors, o Complexo Pedro Pompillo, no período da manhã, horas antes de embarcar para o retorno a São Paulo.

Foram a campo somente os atletas que jogaram menos de 45 minutos na noite de quarta-feira, na capital argentina. O grupo treinou sob o comando do auxiliar técnico Maurício Copertino, que orientou uma atividade de rondo, um treino de pequenos enfrentamentos de dois contra dois e um jogo em campo reduzido.

Demais jogadores fizeram trabalho regenerativo na academia do hotel. O grupo retorna à Capital paulista no período da tarde. Mas só se apresentará à comissão técnica na tarde de hoje, no CT Dr. Joaquim Grava.