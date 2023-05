STJD julga atleta do Tigre no dia 1º

26/05/2023 | 11:43



O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para a próxima quinta-feira, dia 1º de junho, o julgamento de oito atletas investigados pela Operação Penalidade Máxima</CF>, que trouxe à tona um esquema de apostas no futebol brasileiro. Entre eles está o volante Fernando Neto, do São Bernardo FC. A data foi estabelecida em edital de citação e intimação publicado ontem.

Além do atleta do Tigre, que foi afastado das atividades profissionais pelo clube assim que as denúncias vieram à tona, foram chamados para o depoimento Eduardo Bauermann (Santos), Gabriel Tota (sem clube), Igor Cariús (Sport), Kevin Lomónaco (Bragantino) Matheus Gomes (sem clube), Moraes (Aparecidense-GO) e Paulo Miranda (sem clube).

Lomónaco e Moraes confessaram participação no esquema e fizeram acordo com o Ministério Público de Goiás, por isso se tornaram testemunhas do caso, o que não vale para o âmbito desportivo. Os dois jogadores, portanto, continuam sujeitos às mesmas punições do STJD que os demais jogadores investigados.

Todos os denunciados irão responder por atuar, deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defendem (artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva) e por atuar de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado de partida, prova ou equivalente (artigo 243-A).

Em casos de infração cometida mediante pagamento de qualquer vantagem, de acordo com a legislação desportiva, as punições previstas são suspensão de 360 a 720 dias, banimento no caso de reincidência e multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

Os jogadores Matheus Gomes e Gabriel Tota foram enquadrados também no artigo 242, por dar ou prometer vantagem indevida para que algum indivíduo influencie o resultado de partida, prova ou equivalente.