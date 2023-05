Governo corta tributo para baratear veículos

Das Agências



O governo federal anunciou ontem programa de redução temporária de impostos destinado a baixar o preço dos automóveis nas concessionárias. A indústria crê ser possível comercializar unidades por até R$ 60 mil, como deseja o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A indústria reagiu positivamente. Três montadoras teriam desistido de colocar em prática a suspensão de contratos de trabalho (layoff) que estavam previstas.

O anúncio foi feito ontem, Dia da Indústria, pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, em Brasília. A ideia é promover desconto por tempo limitado no IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e no PIS/Cofins (Programa de Integração Social/Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) de automóveis que hoje custam até R$ 120 mil.

De acordo com o ministro, essa redução vai possibilitar desconto no valor dos carros que irá variar de 1,5% até 10,96%. O presidente da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), Márcio Lima Leite, afirmou que o programa deve tornar possível a venda de carros abaixo de R$ 60 mil. Ele estima que 300 mil carros possam ser comercializados.

Alckmin não adiantou como se dará essa conversão, mas disse que o tamanho do benefício será definido com base em três pilares: social, baseado no parâmetro de que apenas carros de até R$ 120 mil contarão com o desconto; de eficiência energética, considerando carros com menos emissão de CO²; e, terceiro, de densidade industrial, privilegiando companhias com mais componentes fabricados no País. Ele pediu 15 dias para apresentar os detalhes.

O efeito da desoneração é imediato, segundo disse Leite. O presidente da Anfavea contou que três montadoras já informaram à associação que desistiram de pôr em prática o layoff previsto. “Isso contribui sim para a redução das paralisações nas fábricas”.

Leite não quis dar os nomes das três montadoras sob a alegação de que elas não o teriam autorizado a identificá-las. Sabe-se que a Volkswagen, que tem unidade em São Bernardo, tinha cogitado a possibilidade de suspender contratos com seus funcionários, mesmo antes do anúncio, havia postergado para o mês que vem. Segundo o presidente da Anfavea, não há nenhum compromisso de manutenção dos postos de trabalho por parte das empresas.