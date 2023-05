Charge do dia

Do Diário do Grande ABC



26/05/2023 | 11:14



O hospital veterinário de Santo André deve ser inaugurado em setembro, segundo previsão da Prefeitura. O espaço atenderá cerca de 30 animais de estimação da cidade por dia, com prioridade para acolhidos das ruas, vítimas de maus-tratos ou aqueles com tutores de baixa renda. Com investimento total de R$ 2,8 milhões do Paço, a unidade está sendo construída no Parque Central, ao lado da Sabina Escola Parque do Conhecimento, na Rua Juquiá, no bairro Paraíso.