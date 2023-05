Khloe Kardashian anuncia nome do filho após um ano do nascimento

26/05/2023 | 11:18



Depois de um ano do nascimento do seu filho, Khloe Kardashian revelou o nome dele: Tatum. A empresária teve o bebê por meio de uma barriga de aluguel. A criança é fruto da relação de Khloe com o jogador de basquete Tristan Thompson, ex-companheiro dela. O nome foi revelado nesta quinta-feira, 25, durante um episódio da terceira temporada de The Kardashians.

No reality, a socialite foi entrevistada por James Corden e comentou: "o nome dele é Tatum. Então, Tatum e True sua primogênita. Dar um nome para um humano é muito difícil".

Khloe ainda relatou que teve dificuldades de se conectar com o bebê no início. "Eu me senti muito culpada por essa mulher ter acabado de ter o meu bebê", disse Khloe, que afirmou ter ficado em "estado de choque" durante a nova experiência.

Khloe e Tristan Thompson começaram a namorar em 2016 e, dois anos depois, nasceu a primeira filha do casal, True. Os dois se separaram devido a uma traição em meados de 2021, quando ela descobriu que ele seria pai novamente, mas desta vez de uma criança fruto de um relacionamento com a personal trainer Maralee Nichols.