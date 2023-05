Palavra do Leitor

Da Redação



26/05/2023 | 11:03



Cemitérios

‘Orlando (Morando) faz mudanças na lei que privatiza quatro cemitérios’ (Política, ontem). O prefeito está querendo vender São Bernardo inteiro. Tenta vender para São Caetano ou Santo André para virar bairro. Será mais bem administrado.

Geison Henrique - Santo André

Dia da Indústria – 1

Leio no Diário, com imenso pesar de alma, que apenas dois de cada dez trabalhadores formalmente empregados no Grande ABC atuam na indústria (Economia, ontem). Este é um número triste para quem conheceu a pujança produtiva da região nos últimos anos do Século XX. Mas trata-se de verdade inconveniente, construída com anos de omissão dos poderes constituídos, que negligenciaram o assunto e atualmente são obrigados a conviver com os efeitos nefastos da desindustrialização nas sete cidades.

Anselmo Brusquer - São Bernardo

Dia da Indústria – 2

Ou o Grande ABC se reindustrializa ou os efeitos para a economia das sete cidades e também para a sua população serão terríveis. Não há alternativa.

José Cardoso - São Caetano

Arcabouço fiscal – 1

Quem diria, os 300 no Congresso, que, em setembro de 1993, Lula chamou de picaretas, hoje já somam quase 600. Passados tantos anos, os congressistas aprenderam com o próprio presidente como se vota com o governo, vota-se com o bolso cheio. Portanto, não adianta o cidadão esperar que quem se elege pensa no povo, eles pensam em si mesmos. Acabamos de ver a anistia dada aos parlamentares, uma decisão desastrosa e vergonhosa. Vivemos um caos institucional e não sabemos para onde correr. A aprovação do arcabouço fiscal é uma carta em branco para o governo gastar e nada se fala em cortar gastos. Pior, a Câmara aprovou. Vêm aí mais desemprego, recessão, fome, miséria e aumento da pobreza. Pobre Brasil!

Izabel Avallone - Capital

Arcabouço fiscal – 2

Apesar da falta de liderança e precário diálogo de Lula com o Congresso, mesmo sem ter maioria na Câmara, conforme prometido pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), a aprovação do novo arcabouço fiscal teve votação expressiva de 372 votos a favor e 108 contra. Em grande parte de votos contrários de deputados aliados e com ministérios no Planalto, como o Psol e a Rede, de Marina Silva. Foram feitas oportunas alterações no projeto original da nova regra fiscal. Sendo a principal mudança, que não poderia ser diferente, da inclusão de duras penalidades para o governo que descumprir as metas estabelecidas. Ou seja, regras essas que podem ser chamadas de antipedaladas, tais quais as que derrubaram do poder a Dilma Rousseff, que o demagogo Lula quer deixar transparecer ter sido um golpe da oposição. Agora, creio que sem surpresas, também o Senado deve ratificar aprovando esse projeto. E se o mercado e investidores estão dando um voto de confiança ao novo arcabouço fiscal, é imperioso que depois de cinco meses de gestão, o Lula passe a governar o País, colocando um fim às crises criadas até contra as novas regras fiscais, pela arrogância e insensatez de membros de seu próprio partido, o PT.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Arcabouço fiscal – 3

O arcabouço fiscal já nasce capenga, com aumento de despesas e queda de receitas. Com certeza vão mexer no nosso bolso.

Tania Tavares - Capital

Tina Turner

“Rainha do rock, Tina Turner morre na Suíça, aos 83 anos, depois de ‘longa doença’” (Setecidades, ontem). Uma verdadeira diva do mundo artístico, e uma mulher fantástica, com uma trajetória sofrida de vida. Venceu todos os obstáculos e venceu, gloriosamente!





Rosmary Maier - do Instagram