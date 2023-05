Sidney Magal passa mal em show em São José dos Campos (SP) e interrompe apresentação

26/05/2023 | 11:00



Sidney Magal passou mal durante um show em São José dos Campos, no interior de São Paulo, nesta quinta-feira, 25. O cantor de 72 anos precisou interromper por 50 minutos a apresentação que fazia no Sesi da cidade.

A informação foi confirmada pelo perfil oficial do Sesi nas redes sociais, por meio de uma nota. O comunicado diz que o artista teve uma indisposição, mas mesmo assim decidiu seguir cantando fora do palco, nos bastidores.

"O artista Sidney Magal teve uma indisposição durante a sua apresentação no Sesi São José dos Campos, recebeu os primeiros atendimentos pela equipe médica de plantão no local, foi medicado e, por segurança e orientação médica, finalizou o espetáculo cantando nos bastidores os seus maiores sucessos", informou a postagem.

Em vídeos do show que circulam nas redes sociais, a voz de Sidney surge acalmando a plateia. Enquanto recebia atendimento médico da equipe do local, ele brincou: "Tudo tá bem. Inclusive o meu sangue. Eu vou mostrar que o meu sangue ferve por vocês", disse, numa referência à letra de um dos sucessos do cantor.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do artista para mais informações sobre seu estado de saúde, mas não havia obtido retorno até a publicação desta matéria.