CBF confirma último amistoso da seleção feminina em preparação para Copa do Mundo

26/05/2023 | 10:59



A CBF confirmou que a seleção brasileira feminina de futebol vai enfrentar o Chile no dia 2 de julho (domingo), às 10h30, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Será o último amistoso preparatório da equipe de Pia Sundhage para a Copa do Mundo, a ser disputada na Austrália e na Nova Zelândia entre 20 de julho e 20 de agosto.

Será a sexta partida, todas amistosas, disputadas pela seleção neste ano, marcado pela disputa do Mundial. Desde janeiro, a equipe enfrentou Estados Unidos, Canadá e Japão, em fevereiro, pelo Torneio She Believes; Inglaterra e Alemanha, ambos em abril. O confronto com as inglesas foi válido pela Finalíssima Feminina.

São duas vitórias, duas derrotas e um empate, na Finalíssima, que acabou com o título das inglesas, que levaram a melhor na disputa de pênaltis.

O amistoso com o Chile será o último teste de Pia antes do embarque para a Austrália. Vai marcar ainda a despedida da seleção diante da torcida, antes do início da Copa. O jogo em Brasília será precedido de dois períodos de treinamentos em solo brasileiro com jogadores que atuam na Europa - e que estarão de férias.

O primeiro período será entre os dias 7 e 15 de junho, no Rio de Janeiro. E o segundo será entre 19 e 25, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

Na Copa do Mundo, a estreia brasileira está marcada para 24 de julho, contra Panamá, em Adelaide (AUS). Na sequência, a seleção enfrentará a França, no dia 29, em Brisbane (AUS); e a Jamaica, em 2 de agosto, em Melbourne (AUS), encerrando a fase de grupos.