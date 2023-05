Top Artists: Bumble agora usa Spotify para dar match

Da Redação

O Bumble, o primeiro aplicativo de namoro em que as mulheres dão o primeiro passo, revelou a mais recente iteração de sua integração com o Spotify. Trata-se do Top Artists.

A ferramenta permite que os usuários do Bumble que vincularem sua conta do Spotify ao seu perfil vejam se são musicalmente compatíveis com sua conexão.

O Top Artists foi projetado para ajudar a comunidade Bumble a encontrar seu par musical ideal e identificar interesses compartilhados por meio de seus principais artistas em comum.

Os artistas mútuos são visíveis na parte superior do perfil Bumble Date da pessoa, o que se torna mais um incentivo para que você arraste para a direita e faça uma nova conexão.

Desde o lançamento da integração inicial do Spotify, em 2016, a maioria das pessoas no Bumble nos EUA vinculou suas contas do app de música aos seus perfis. Em especial, os usuários da Gen Z, que adotaram esse recurso em uma taxa mais alta do que usuários de qualquer outra geração.

Além disso, com base na atividade global do Bumble em 2023 até agora, aqueles que vincularam sua conta do Spotify a seus perfis tem a maior probabilidade de deslizar para a direita em uma conexão do que aqueles que não compartilharam seus gostos musicais.

“Apesar da crença popular de que os opostos se atraem, a pesquisa mostrou consistentemente que ter semelhanças em áreas importantes, como valores e estilos de vida, é realmente a chave para um relacionamento romântico bem-sucedido”, disse Shan Boodram, especialista em sexo e relacionamentos da Bumble.

“Descobrir que você e um parceiro romântico em potencial amam o mesmo artista é uma maneira divertida e rápida de estabelecer algo em comum, além de fornecer um meio natural para iniciar outras conversas importantes sobre as prioridades e paixões de cada pessoa.”

A música sempre desempenhou um papel importante em namoros e relacionamentos, desde a época em que se faziam fitas-cassete de canções românticas até compartilhar uma playlist feita especialmente para um possível interesse amoroso.

No Bumble e no Top Artists, você também pode compartilhar seus gêneros musicais favoritos diretamente em seu perfil com os selos de interesse, que fornecem à comunidade Bumble uma maneira divertida e fácil de mostrar sua personalidade em um nível mais profundo.

Em março de 2023, “Rock”, “Eletrônico”, “Pop”, “Jazz” e “Hip Hop” foram alguns dos principais gêneros musicais adotados globalmente.