Botafogo e Red Bull Bragantino vencem e lideram seus grupos na Sul-Americana

25/05/2023 | 23:17



Botafogo e Red Bull Bragantino deram um passo importante rumo à classificação às oitavas de final da Sul-Americana. No Peru, o clube alvinegro bateu o Universidad César Vallejo por 3 a 2. Na Bolívia, o time paulista passeou diante do Oriente Petrolero com um triunfo por 4 a 0.

Apesar de ter um ídolo do outro lado - Loco Abreu é técnico do César Vallejo -, o Botafogo não facilitou a vida do César Vallejo e venceu com facilidade. O triunfo teve início aos 20 minutos, quando Victor Sá tirou Santiago Torres da jogada e soltou o pé para fazer 1 a 0.

O Botafogo ampliou aos 30 minutos. Após cobrança de falta de Marçal, Adryelson foi no segundo andar para acertar uma bonita cabeçada e fazer 2 a 0. O time peruano até tentou reagir, mas não conseguiu furar a defesa do time alvinegro.

A vantagem aumentou ainda mais. Aos 36 minutos, Victor Sá recebeu de Eduardo, em um lindo toque de calcanhar, e cruzou para Gustavo Sauer. O atacante chegou batendo para ir para o intervalo com um placar elástico.

No segundo tempo, o Botafogo parou de jogar e viu o César Vallejo reagir. Aos 19 minutos, Mena aproveitou o erro de Philipe Sampaio para diminuir em uma bela cabeçada. Aos 32, Noronha fez um golaço por cobertura em Lucas Perri, mas não conseguiu impedir a derrota do clube peruano, que ainda acertou uma bola na trave.

Ainda sem perder no torneio, o Botafogo é o líder do Grupo A, com os mesmos pontos da LDU-EQU, que ficou no empate por 1 a 1 com o Magallanes-CHI, na última terça. O time chileno tem três pontos contra um do César Vallejo.

RED BULL BRAGANTINO VENCE

Na Bolívia, o Red Bull Bragantino também foi avassalador no primeiro tempo. Aos 20 minutos, Helinho cobrou escanteio, Luan Patrick ajeitou e Eduardo Sasha chegou chutando para fazer 1 a 0.

O Oriente Petrolero, que não conseguiu ameaçar o goleiro Cleiton, ainda sofreu o segundo aos 29 minutos. Bruninho recebeu em velocidade, deu um drible da vaca em Villalba e tocou na saída do goleiro para ampliar.

No segundo tempo, o Bragantino ainda fez mais dois. Henry Mosquera recebeu na esquerda e cruzou para Lucas Evangelista marcar, aos 32 minutos. Já Thiago Borbas, aos 36, deu números finais após pegar o rebote no arremate de Eric Ramires, que ficou no travessão.

Invicto, o Red Bull Bragantino lidera o Grupo C, com dez pontos, assim como o Estudiantes, em segundo. O time argentino venceu o Tacuary-PAR, nesta quinta, por 4 a 0. O time paraguaio tem três pontos, contra zero do Oriente Petrolero.

OUTROS RESULTADOS

Ainda nesta quinta-feira, o Guaraní-PAR derrotou o Danubio-URU por 2 a 0, no estádio Centenário, e ficou na liderança do Grupo B com sete pontos, contra quatro do rival. A segunda posição, com cinco, é do Huracán. O time argentino empatou, em casa, com o Emelec por 2 a 2. A equipe equatoriana está em terceiro, com cinco.

No Grupo H, do Fortaleza, o Palestino-CHI venceu o Estudiantes de Mérida-VEN por 5 a 1 e pulou para o segundo lugar, com sete pontos, deixando o San Lorenzo-ARG em terceiro, com quatro. O time venezuelano tem zero, enquanto que a equipe cearense ocupa a liderança, com 12, 100% de aproveitamento.