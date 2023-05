Chef de cozinha diz ter sido destratado por Claudia Tenório na TV

25/05/2023 | 21:19



O chef Esdras de Lúcia esteve no programa Mulheres, da TV Gazeta, exibido nesta quinta-feira, 25, e falou sobre o caso envolvendo seu nome e o da apresentadora Claudia Tenório, do programa Vida Melhor, da Rede Vida. Recentemente, Esdras disse publicamente que foi destratado e desrespeitado pela comunicadora e que foi "vítima de uma grande e profunda injustiça". Durante a participação no Mulheres, ele voltou a falar sobre o assunto. "Se vocês estão cansados desse mimimi e de que tudo é racismo, então deixem de ser racistas", disparou.

Quando o chef foi questionado sobre o caso, ele pontuou que todo mundo comete deslizes, mas que é preciso saber reconhecer os erros. "Todo mundo erra, todo mundo comete deslize... E, às vezes, tem um pouco de resistência para reconhecer o próprio erro. Acho que cabe a cada um de nós ter essa maturidade de entender o tempo das coisas. Em momento nenhum eu acusei a Claudia de ter cometido nenhum crime, mas eu me achei na obrigação de fazer alguma provocação, que fiz no meu primeiro vídeo, que foi: 'Se eu fosse branco, será que o tratamento seria o mesmo?'", começou.

"Acho que todas as pessoas brancas tem a obrigatoriedade de se perguntar sobre essa questão... A gente está vivendo um momento de polarização intenso no nosso País, e obviamente, pessoas pretas veem uma pessoa preta sendo desrespeitada, qual é a primeira coisa que a gente vai pensar? Que é racismo. Nós, como comunicadores, temos a obrigação de fazer a lição de casa, de se preocupar com 54% da população brasileira. Ou podemos fazer como os nossos governantes, como as autoridades que estão sempre empurrando essa sujeira para debaixo do tapete", continuou Esdras.

"Se vocês estão cansados desse mimimi e de que tudo é racismo, então deixem de ser racistas" emendou.

Depois, o chef se dirigiu à apresentadora, olhando para a câmera, e disse que não tem o que perdoar. "A gente só quer trabalhar, compartilhar o nosso afeto. É só o que a gente quer há 500 anos, cara. Deixa o racismo de lado... Claudia, espero que você fique bem. Você falou no seu vídeo para rezar por você... Quando estou na presença dos meus ancestrais, eu peço por você, pelo Brasil, pelo mundo porque o mundo necessita de amor. Amor é compreensão e eu te compreendo. Nem vou falar que te perdoo porque você não me fez nada."

Sobre a participação no Vida Melhor

Esdras de Lúcia foi ao programa para ensinar uma receita de mousse de abacaxi sem açúcar para diabéticos. Após a participação ao vivo, ele gravou um vídeo contando que teve que comprar os ingredientes para o preparo, não recebeu dinheiro para o transporte nem ajuda de custo, e, ainda assim, a apresentadora debochou dele, criticou a receita e não sabia nem como ele se chamava.

Assim que o chef entrou no estúdio, Claudia chamou Esdras de Wesley e disse que o nome dele é "diferente". "Enfim, a gente faz toda a correria de comprar os ingredientes, fazer a receita etc. Fui apresentar; no entanto, a apresentadora do programa queria, tipo, me dar aula. Foi uma sensação horrorosa. Ela não só queria me dar aula como ela não teve paciência nenhuma comigo ao vivo", reclamou.

Ele ainda disse que Claudia também debochou dele quando foi apresentar outro quadro. "Que desrespeito com as pessoas. Estou envergonhado, mas não sou eu que tenho que pedir desculpa aos telespectadores, né? Enquanto tiver gente no mundo que se acha no direito de tratar outro semelhante desse jeito, com desdém, com desrespeito, com arrogância, nada vai mudar neste País. Tudo vai continuar a mesma coisa."

Resposta de Claudia Tenório

Diante da repercussão do caso na web, a apresentadora Claudia Tenório abriu o programa da última quarta-feira, 24, se defendendo: "Sempre tive o hábito, e não vai ser diferente, de ser extremamente transparente com você, meu telespectador. Hoje, é um dia muito delicado para mim. Fui vítima de uma grande e profunda injustiça. Estou com o coração partido".

"Não posso deixar você aprender nada que não seja certo, que não seja da melhor maneira. Estou sempre preocupada com tudo isso. Não quero aumentar as coisas nem entrar em detalhes", completou.

Após o pronunciamento de Claudia, Esdras voltou às redes sociais: "A cara de pau da pessoa é impressionante. Depois de tudo, ela ainda é a vítima de uma grande injustiça. Injusto mesmo é a maioria das emissoras dar espaço a pessoas como você, enquanto vários artistas como eu têm que aturar esses comportamentos ridículos".

O chef continuou: "E o que eu gostaria que vocês realmente fizessem é refletir se vale a pena dar atenção, audiência, para esse tipo de gente. Querida, injustiça é o que acontece com todas as pessoas pretas neste país, principalmente as mulheres. O que você fez foi grosseria, e espero que você se arrependa".