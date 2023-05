Com time reserva, Fluminense é derrotado na altitude boliviana e perde o 100% na Libertadores

25/05/2023 | 21:11



Visando os próximos compromissos no calendário e em posição confortável no Grupo D, o Fluminense entrou em campo, nesta quinta-feira, contra o The Strongest-BOL, pela quarta rodada, com o time reserva e acabou derrotado por 1 a 0, no estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. A equipe brasileira sofreu o gol da derrota no começo do primeiro tempo e deu adeus aos 100% de aproveitamento da Copa Libertadores. Único titular, o goleiro Fábio, com grandes defesas, evitou uma goleada na altitude boliviana.

Apesar do revés, o Fluminense segue líder da chave, com nove pontos ganhos, seguido do próprio The Strongest, que soma seis. Sporting Cristal-PER e River Plate-ARG somam três e ainda atuam na rodada.

Poupando alguns jogadores da altitude de 3.625 metros, o técnico Fernando Diniz entrou em campo com um time misto. E, antes do jogo, o time carioca já havia sofrido com a longa viagem. Por causa de problemas no embarque, o Fluminense entrou em campo com o uniforme da temporada de 2022. E logo aos três minutos, sofreu o primeiro baque com a altitude boliviana. Após cobrança de escanteio, a bola foi baixa e Triverio apareceu na primeira trave e abriu o placar para o The Strongest.

Atrás do placar, o Fluminense sofreu ainda mais com a altitude. Além de atacar, os jogadores se desgastavam a mais, a cada avanço em velocidade do time boliviano, que obrigou Fábio a trabalhar. Ortega testou de fora da área e o goleiro, com o uniforme certo de 2023, voou para evitar o segundo gol. Na reta final, os donos da casa baixaram o ritmo e o Fluminense conseguiu ficar mais com a posse, porém não conseguiu infiltrações para buscar o empate.

O segundo tempo seguiu com o mesmo panorama do fim da primeira etapa. O Fluminense tinha mais posse da bola, porém o The Strongest tinha o triplo de finalizações (15 a 5). Além de contar com as defesas de Fábio, o time carioca contou com a trave. Sotomayor recebeu em velocidade e sozinho com Fábio, acertou a trave. O lance demonstrou o cansaço da equipe e Fernando Diniz realizou algumas substituições.

Com sangue novo, o Fluminense teve algumas escapadas pelo lado esquerdo, principalmente com Lelê, mas sem conseguir finalizar a gol. Na reta final, o cansaço veio à tona. Sem conseguir sair jogando, o Fluminense mal passava do meio campo e foi pressionado pelos bolivianos. Em uma blitz, Junior Arias cabeceou e Fábio fez uma grande defesa. Nos acréscimos, Triverio recebeu dentro da área e finalizou rasteiro. Novamente Fábio apareceu. O goleiro recordista da Libertadores foi o grande responsável por evitar uma goleada em La Paz.

O Fluminense só volta a campo pela Libertadores no início do próximo mês. Enquanto isso, o time vira a chave para a nona rodada do Brasileirão, para encarar o Corinthians, no domingo, às 16 horas, na Arena Neo Química, em São Paulo (SP).

FICHA TÉCNICA

THE STRONGEST-BOL 1 X 0 FLUMINENSE

THE STRONGEST - Viscara; Saúl Torres, Gonzalo Castillo, Jusino e Carlos Roca; Quiroga, Ursino e Chura (Arrascaita); Ortega (Junior Arias), Sotomayor (Isnaldo) e Triverio. Técnico: Claudio Biaggio.

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Manoel, David Braz (Alan) e João Henrique; Thiago Santos (Arthur), Martinelli e Gabriel Pirani (Arias); Isaac (André), Lelê e John Kennedy (Kauã Elias). Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Triverio, aos três minutos do 1º tempo (The Strongest).

CARTÕES AMARELOS - Quiroga (The Strongest); David Braz e Pedro Henrique (Fluminense).

ÁRBITRO - Felipe González Alveal (CHI).

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Hernando Siles, La Paz (BOL).