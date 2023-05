Weverton não foi vazado em metade dos jogos que fez pelo Palmeiras

25/05/2023 | 21:06



O goleiro Weverton, do Palmeiras, tem o maior índice de partidas sem sofrer gols entre os goleiros que mais jogaram com a camisa do clube. Ele não foi vazado em exatamente 50% dos jogos que fez pelo time alviverde, marca ainda sujeita a muitas alterações, mas que, neste momento, deixa Emerson Leão na segunda colocação, com 49,5%.

Weverton disputou 296 partidas pela equipe palmeirense e sofreu 148 gols. Na atual temporada, foi vazado 18 vezes em 29 jogos e tem ajudado o Palmeiras a ser um time exemplar no equilíbrio entre ataque e defesa. Com a ajuda dos companheiros, vive uma sequência de três jogos sem ter a rede balançada - vitória por 3 a 0 sobre o Cerro Porteño, empate sem gols com o Santos e triunfo por 3 a 0 diante do Fortaleza.

"Ficamos felizes em colaborar um pouco com essa marca. É um trabalho de todos nós, da minha parte e do Thales Damasceno, mas, principalmente, do atleta. Ele é sério, responsável, trabalhador e sabe dar valor ao lugar que está. Estar no Palmeiras não é fácil, é muito difícil, e ficamos felizes de colocar o nome na história do Palmeiras", afirmou Rogério Godoy, um dos preparadores de goleiro do Palmeiras.

Vice-líder do Brasileirão, com 15 pontos, 16 gols marcados e seis sofridos, o time comandado por Abel Ferreira enfrenta o Atlético-MG, quarto colocado com 13, às 18h30 de domingo, no Mineirão. O português comandou um treinamento nesta quinta, sem os jogadores que foram titulares contra o Cerro Porteño. Na sexta, realizará um trabalho com o elenco completo.