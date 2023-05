Pacheco: Últimos dias têm tido alinhamento pacificador e união nacional

25/05/2023 | 18:58



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta quinta-feira, 25, que os últimos dias têm sido marcados por um movimento de alinhamento pacificador e de união nacional. Pacheco, que participa neste momento do encerramento do "Dia da Indústria", evento que a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) realiza hoje na sua sede na capital paulista, disse reconhecer como presidente do Congresso Nacional o valor dos setor para o desenvolvimento do País.

Pacheco disse ainda que hoje, depois de um momento singular de enfrentamento e questionamento da democracia, o País tem a oportunidade de realinhar os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

"Temos um ambiente propício para fazer o que é preciso", disse Pacheco, emendando que não basta apenas a harmonia em Brasília e que é preciso ouvir também quem produz no Brasil.

O presidente do Congresso afirmou que o compromisso da Casa ao longo dos anos tem sido com reformas importantes para o Brasil. "Queremos manter as reformas que são importantes e querer avançar ainda mais", disse, repetindo que quer entregar o arcabouço fiscal para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda em junho.

"O arcabouço fiscal será encaminhado para a o rito próprio e esperamos que possamos entregá-lo para a sanção do presidente Lula em junho", reforçou o presidente do Senado.