Incomodado, Taylor Lautner rebate comentários sobre ter envelhecido como uva passa

25/05/2023 | 16:11



Quando a saga Crepúsculo chegou aos cinemas em 2008, o frenesi vampiresco tomou conta do mundo todo. Se você acompanhava a história de Bela Swan, sabe que ela tinha o coração dividido entre Edward, interpretado por Robert Pattinson, e o amigo Jacob, personagem de Taylor Lautner. Na época, Lautner tinha 16 anos de idade e ficou conhecido pelo carisma e o corpo escultural. Agora, com 31 anos de idade, o ator usou as redes sociais para rebater comentários maldosos de que teria envelhecido como uva passa.

No Instagram, ele publicou um vídeo dizendo:

- Eu li um post da semana passada, estava lendo os comentários e isso trouxe velhos sentimentos e memórias sobre o motivo de eu não olhar mais os comentários. Estou em um lugar diferente agora, e apenas me senti que deveria compartilhar isso com vocês. Então eu vou. Esses comentários são todos de um único post, o que é uma loucura, mas esse é o mundo em que vivemos e há muito o que podemos fazer para mudá-lo. Se isso fosse há dez anos, cinco anos, talvez até dois, três anos atrás, realmente teria me irritado e teria me feito querer apenas entrar em um buraco e não sair.

E completou:

- Você encontra valor onde o coloca e, se colocar seu valor no que as outras pessoas pensam de você, é assim que você se sentirá. Mas se você colocar seu valor em você, sabendo quem você é, o que é importante para você, o que você ama, esse tipo de coisa não vai te afetar. Hoje posso ver isso. E não vou mentir, não vou dizer que não me incomoda. Eu não estaria aqui postando este vídeo se não me incomodasse, mas não me faz questionar quem eu sou e não tira nada de mim. Meu maior objetivo é apenas (fazê-los) pensar e lembrar onde vocês colocam seu valor na vida. E também apenas seja legal. Não é tão difícil. Vamos ser legais uns com os outros. Vamos espalhar amor e positividade. É simples assim. Eu amo vocês e espero que tenham um ótimo resto de dia.