Causa da morte de Tina Turner é revelada

25/05/2023 | 16:10



Foi anunciado por meio do assessor de imprensa de Tina Turner que a Rainha do Rock n' Roll morreu durante a tarde da última quarta-feira, dia 24, aos 83 anos de idade, em sua casa na Suíça.

Com a notícia de sua morte, começaram os boatos sobre a causa da morte da estrela do rock, que foi diagnosticada com pressão alta em 1978 e, em 2016, iniciou sua batalha contra um câncer intestinal. Ao mesmo tempo, seus rins estavam falhando, o que a levou a uma cirurgia de transplante em 2017. Entretanto, segundo o jornal Daily Mail, foi confirmado por meio de sua equipe que a cantora morreu por causas naturais.

E você sabia que a artista teria planejado o próprio funeral? Quando Tina Turner passou por um transplante de rins, segundo informações do Radar Online de 2018, o corpo da cantora teria rejeitando o novo órgão. Por isso ela estaria, na época, se preparando para se despedir do público. A cantora teria dito que seu funeral precisaria superar o de sua maior rival de palcos, Aretha Franklin, que morreu no dia 16 de agosto de 2018. Competitiva que fala, né?