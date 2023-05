Assaltantes invadem casa de Justin Kluivert, do Valencia, e agridem companheira do jogador

25/05/2023 | 15:50



Filho da lenda do futebol holandês Patrick Kluivert, o atacante Justin Kluivert, do Valencia, teve sua casa assaltada na noite de quarta-feira. De acordo com o portal valenciano Plaza Desportiva, o jogador não estava no local no momento do crime, pois viajou com a equipe a Mallorca, mas sua namorada estava presente e foi agredida pelos assaltantes.

O prejuízo foi de cerca de 160 mil euros (R$ 860.151) em relógios, joias e roupas. A companheira de Justin foi abordada ao chegar em casa após passar com o cachorro. Ao depor à polícia, ela disse que os homens tinham sotaque inglês e entraram pelo jardim da casa, que estava com o alarme desligado.

Ameaçada, a mulher foi agredida para contar onde estavam guardados os objetos de valor e sofreu ferimentos leves. Em estado de choque, acionou a Guarda Civil após a fuga dos assaltantes. As autoridades suspeitam que os criminosos estivessem planejando o ato há algum tempo, pois a forma como o assalto foi executado indicam que conheciam a rotina do casal.

No ano passado, Samu Castillejo, do Valencia, e Shkodran Mustafi, do Levante, também tiveram suas casas assaltadas. As autoridades locais suspeitam da articulação de uma quadrilha que monitora os jogadores por meio das redes sociais.