Proprietária de casa de repouso em SP é presa sob suspeita de maus-tratos a idosos

25/05/2023 | 15:23



A Polícia Civil de São Paulo prendeu em flagrante, por maus-tratos cometidos contra idosos, a proprietária da Casa de Repouso Manancial, na Vila Zelina, na zona leste de São Paulo, na tarde de terça-feira, 23. A dona do estabelecimento foi presa por crime contra a saúde pública. Conforme o 6ºDP (Cambuci), ela permanece na delegacia, onde passou a noite.

Na quarta-feira, 24, a proprietária passou por audiência de custódia. Ela teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, de acordo com Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP).

A denúncia, segundo a polícia, foi feita por uma ex-funcionária da casa de repouso. Pelo menos 17 idosos estavam no local. "A proprietária do local foi autuada em flagrante e conduzida à delegacia, onde aguardou o encaminhamento para audiência de custódia", afirma a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

"Em diligências para o cumprimento de mandados de busca e apreensão a equipe de investigação encontrou no local diversos medicamentos vencidos que são ministrados aos hóspedes", afirmou a SSP.

Conforme as investigações, foram encontrados, ainda, remédios controlados sem a apresentação das receitas médicas.

O caso foi registrado no 56ºDP (Vila Alpina), onde a Polícia Civil investiga a denúncia de maus-tratos a idosos, por meio de inquérito policial.

Em nota, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Vila Prudente, afirma que realizou uma vistoria ainda na terça-feira na casa de repouso localizada na Rua Campos Novos, 46. "Foi constatado que o local tem licença de funcionamento, mas poderá ser cassada pela administração regional, após finalização do processo de vistorias realizadas pela vigilância sanitária."

Na tarde de terça-feira, uma equipe da vigilância sanitária, da Secretaria Municipal da Saúde, realizou uma inspeção preliminar. Durante a visita, foram verificadas as condições de risco aos idosos que residem no local.

Uma nova visita ocorreu na quarta-feira, para dar prosseguimento ao processo de inspeção sanitária e realizar a verificação de documentação e processos de trabalho. "Uma equipe de saúde acompanha a ação para uma nova avaliação das condições dos idosos", acrescentou a prefeitura.

A defesa da proprietária da Casa de Repouso Manancial não foi localizada.