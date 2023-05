Wanessa Camargo se pronuncia sobre namoro de Marcus Buaiz e Isis Valverde: - Eu quero muito que ele seja feliz

25/05/2023 | 15:10



Wanessa Camargo anunciou em 2022 que o casamento com Marcus Buaiz havia chegado ao fim após 17 anos. A cantora seguiu em frente e está em um relacionamento com Dado Dolabella, enquanto o empresário está com Isis Valverde. Segundo informações do R7, a artista se pronunciou sobre o romance atual do ex-marido durante participação no programa Chupim, da rádio Metropolitana FM.

Ao ser questionada se toparia fazer um encontro de casais, a famosa foi simples na resposta:

- Ainda não. Eu quero muito que ele seja feliz.

Wanessa ainda ressaltou que deixa as diferenças de lado, pois o empresário é pai doe seus dois filhos.

- A gente separa e lógico, a gente tem questões que ficam ali, mas eu falei isso até na música Livre. Não existe o certo ou o errado. É tudo uma história linda que a gente fez, a gente fez dois filhos, a gente construiu uma história, a gente teve momentos incríveis juntos. Não deu certo, mas deu certo.