Negociações do teto da dívida estão progredindo, afirma presidente da Câmara dos EUA

25/05/2023 | 13:51



As negociações pelo teto da dívida norte-americana estão progredindo, afirmou o presidente da Câmara dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, em coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira, 25. O comentário veio após uma longa reunião de sua equipe econômica com os representantes do presidente dos EUA, Joe Biden.

Kevin McCarthy pontuou que ainda há entraves, mas que sua equipe vai trabalhar incessantemente, 24 horas por dia e sete dias por semana, até que a negociação seja finalizada. "Nós vamos resolver a situação e não vamos atrasar os pagamentos, mas para isso o governo precisa se comprometer a gastar menos do que no último ano", afirmou.

*Com informações da Dow Jones Newswires