Personagens de Star Wars: Han Solo e Leia Organa são favoritos dos adúlteros

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



25/05/2023 | 13:55



Hoje (25) é comemorado o Dia do Orgulho Nerd, devido tanto a ser o nascimento de Douglas Adams, o criador do Guia do Mochileiro das Galáxias, quanto por ser a data de lançamento de Star Wars – Episódio IV: Uma Nova Esperança, em 1977.

Por esse motivo, a plataforma Ashley Madison realizou uma pesquisa que mostra que 63% de seus membros dizem gostar da saga criada por George Lucas e 4% deles se classificam como fãs “extremos”. Além disso, 73% viram pelo menos um dos filmes da franquia espacial e 20% assistiram a todos eles. Mas, fãs ou não, todos os usuários mostraram ter uma paixão cósmica que inspira suas fantasias de Star Wars.

Além disso, no estudo, descobriu-se que os personagens que fizeram parte da trilogia clássica, lançada entre 1977 e 1983, são os mais populares. Entre os homens, o favorito é Han Solo, o personagem de Harrison Ford, com 38% escolhendo o contrabandista e capitão da Millenium Falcon. Em segundo lugar está Luke Skywalker, interpretado por Mark Hamill, com 21%, e na terceira posição temos um personagem da trilogia prólogo, que foi lançada no final dos anos 1990 e começo de 2000, Qui-Gon Jinn, personagem de Liam Neeson, sendo a opção de 10% dos entrevistados.

Já entre as mulheres, a mais votada também pertence a trilogia clássica, Leia Organa, que foi interpretada por Carrie Fisher aparece em primeiro lugar sendo a escolha de 43% dos respondentes. Em segundo lugar, aparece a personagem de Natalie Portman, Padmé Amidala, com 28%, seguida por Rey Skywalker, interpretada por Daisy Ridley, com 9%.