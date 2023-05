Mercadante anuncia recursos de R$ 3,6 bilhões via Pronaf para Safrinha

25/05/2023 | 13:18



O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, anunciou nesta quinta-feira, 25, um volume de R$ 3,6 bilhões pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) com vistas à colheita da Safrinha, nome dado à segunda safra, plantada no verão e colhida no outono ou inverno. Ele disse ainda que o banco abrirá cadastro nos próximos dias do Plano Safrinha.

"Vamos começar a abrir cadastro nos próximos dias do plano safrinha", comentou Mercadante, que participa nesta quinta-feira do "Dia da Indústria" na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na capital paulista.

O presidente do BNDES voltou a afirmar que, ao chegar ao banco, reestruturou o Pronaf e, em março, colocou à disposição do programa R$ 2,9 bilhões que se esgotaram ao término de três dias.

"Nunca tínhamos feito um movimento como esse em um período de entressafra", disse Mercadante.