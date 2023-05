Paulo Vieira relembra vez em que comeu marisco afrodisíaco na Ilha de Marajós: - Eu gosto de experimentar

25/05/2023 | 13:10



Paulo Vieira foi o convidado desta quinta-feira, dia 25, para tomar café da manhã com Ana Maria Braga e conversou sobre diversos aspectos da visa pessoal e profissional. O humorista começou contando o motivo de se apresentar como tocantinense, apesar de não ter nascido no estado.

- Nasci em Trindade, Goiás. Fui muito cedo para o Tocantins, por isso eu digo que sou de lá, é a terra que me acolheu e me formou. A minha cultura é muito mais tocantina, do norte, do que de Goias. A minha família toda está lá ainda.

O artista mora Edificio Copan, que é quase uma cidade com 32 andares, 22 elevadores e cinco mil moradores. Um repórter do Mais Você fez uma paródia do Avisa lá que eu vou, propgrama de Paulo, ao visitar o prédio sem que o comediante soubesse para entrevistar vizinhos e funcionários. Após assistir o vídeo, o famosos explicou que a construção é dividida por blocos, em que cada um deles representa um tamanho de apartamento.

- Morei cinco anos em um apartamento de 25 metros quadrados. Morei inclusive com a Ane, boa parte do tempo. Minha amiga. Agora em janeiro que eu me mudei para esse maiorzão no bloco D. Morava no 12º, fui agora para o 20º. Estou esperando a terceira temporada do Avisa lá que eu vou para eu ir para o 30. Parte da ideia do Niemeyer era que o patrão e a empregada pudessem morar no emsmo endereço. Por isso que lá tem desde quitinetes muito pequenas até apartamentos gigantes de 250 metros quadrados. Obviamente, tem uma ironia aí, que eles compartilham do mesmo endereço, mas não das mesmas condições. Todos tem a mesma experiencia de cidade, frequentando o mesmo parque, vão aos mesmos restaurantes.

As amigas Ane e Arianna também foram entrevistadas e revelaram que adoram usar as roupas de Paulo. Outra curiosidade é que ele tinha o costume de passar na casa delas para pedir que tirassem seus cravos.

- Todo mundo usa as minhas roupas. A Arianne, por exemplo, é uma mulher gorda e gosta muito de usar o estilo boyfriend, que é quando você pega roupa do namorado para sair. Só que os namomorados dela são todos mais magros do que ela, então a única possibilidade de ela usar um boyfriend é sendo eu, que sou muito maior do que ela. Então ela pega os meus moletons para poder sair nesse estilo. Quando eu olho que meu guarda-roupa está muito vazio, me dá um alerta e vou na casa das duas. Já chegou vez de eu tarzer três malas de roupa minha e elas não pedem não, entram no meu apartamento e quando eu vejo vai sumindo. É ótimo quando a gente se encontra em evento ou marca de fazer alguma coisa, elas chegam e parece que sou eu chegando.

Ana Maria questionou o humorista sobre sua sinceridade, pois ele já provou diversas vezes que não tem papas na língua ao disparar comentários em seus programas na TV Globo.

- Falar muitos falam, a minha novidade é voltar trabalhando no dia seguinte, respondeu o artista.

Com o Avisa lá que eu vou, Paulo já visitou 20 cidades ao redor do Brasil. Quando conheceu a Ilha de Marajós, o artista comeu turu, um marisco afrodisíaco.

- Eu gosto de experimentar. Eu penso em uma coisa que é: a pessoa está viajando comigo e não pode provar, então eu preciso provar para dizer para ela o sabor e como que é. Eu acho que é quase desperdiçar passagem se eu não provar. É afrodisíaco, mas não faz milagre [disse ele rindo ao ser questionado se sentiu alguma diferença]. Eu acho que é mesmo, porque o chefe que estava comigo tem seis filhos. Todo mundo que eu entrevistei lá só faz de dúzia. Eu fui no restaurante dele há noite e titnha uma comitiva de japoneses para comer o turu. Tem vários tipos de preparo, eu comi tipo ceviche com um limãozinho, sal e pimenta. Uma delícia, muito gostoso, a textura incomoda um pouco. Os japoneses comem muito como sopa. Exatamente igual o macarrão.