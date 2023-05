Marcelo Tas relembra bastidores de entrevista ao lado de Tina Turner

25/05/2023 | 13:10



Você já deve ter acompanhado, que foi anunciado durante a última quarta-feira, dia 24, que Tina Turner acabou morrendo em sua casa, na Suíça, aos 83 anos de idade. Depois disso, vários famosos apareceram publicamente para prestar algum tipo de homenagem para a cantora.

Entre as celebridades brasileiras, Marcelo Tas deu uma recente entrevista para a CBN e acabou falando um pouco sobre a artista americana. Durante o bate-papo, o jornalista relembrou um momento em que viveu perto de Tina Turner.

- Eu era só um garoto, fui gravar com ela para um especial da TV Globo. Foi em 1988. Ao vivo é uma coisa que soa clichê, mas não tem outra palavra. Ela entra no camarim e parece que entrou um sol. Você não consegue tirar os olhos dela. Era uma mulher linda. Ela tinha uma sensualidade assertiva, você fica na postura de ser encantado por ela. E quando você já está encantado com a figura física dela, ela começa a falar com uma clareza muito grande, com ideias políticas firmes. Conversar come la, ali aos meus 28, 29 anos [de idade] foi uma oportunidade mágica.

Marcelo Tas também acredita que a reinvenção que Tina Turner promoveu de si depois dos 40 anos de idade, em uma época em que tudo era muito inédito, segue de uma boa forma como inspiradora para as outras pessoas.

- Ela foi uma mulher que teve muitos reveses na vida, seja na carreira, no casamento... Foi uma inspiração para muitas mulheres, uma das primeiras a chutar o pau da barraca e se afirmar como mulher negra. Ela era muito forte.