Fed pode estar no ponto ou perto de poder pausar altas de juros nos EUA, afirma dirigente

25/05/2023 | 12:57



A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Boston, Susan Collins, afirmou nesta quarta-feira que o BC dos EUA pode estar no ponto - ou perto - de poder pausar o ciclo de altas nas taxas de juros. Isso permitiria que o Fed avalie inteiramente o impacto de suas ações anteriores e o aperto nas condições de crédito na atividade econômica, disse a dirigente em discurso na Universidade Comunitária de Rhode Island, nos Estados Unidos.

"O Fed aumentou taxas de quase zero para mais de 5% desde março de 2022. E é provável que estresses recentes no sistema bancário apertem ainda mais as condições de crédito para empresas e consumidores, também enfraquecendo a demanda", contextualizou ela. "Ainda que a inflação esteja alta demais, há sinais promissores de moderação."

Susan Collins disse, no entanto, que acha importante fazer cada decisão monetária baseada em uma avaliação completa das informações disponíveis no momento, e que o BC continua monitorando dados sobre desenvolvimento de preços, mercados de trabalho, condições financeiras.

A próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto será em junho.

Contração econômica

Questionada sobre uma eventual recessão nos Estados Unidos, a presidente do Fed de Boston afirmou que não prevê uma contração significativa no seu cenário-base.

A dirigente disse ainda que a queda na inflação tem sido mais devagar que ela havia antecipado, mas acrescentou acreditar que será possível reduzi-la sem uma contração significativa na economia - talvez com algum aumento na taxa de desemprego.

Teto da dívida

Susan Collins afirmou ainda que as consequências de um calote pelos Estados Unidos seriam severas, ao falar sobre o teto da dívida do país. "É importante que honremos nossas obrigações, e espero que isso aconteça", disse.

A dirigente frisou que a questão diz respeito à política fiscal.