Hospital Veterinário Municipal de Santo André será entregue em setembro

Renan Soares

Do Diário do Grande ABC



25/05/2023 | 12:51



O Hospital Veterinário Municipal de Santo André deve ser inaugurado em setembro deste ano, segundo previsão da Prefeitura. O espaço atenderá cerca de 30 animais de estimação da cidade por dia, com prioridade para acolhidos das ruas, vítimas de maus-tratos ou aqueles com tutores de baixa renda. Com investimento total de R$ 2,8 milhões do Paço, a unidade está sendo construída no Parque Central, ao lado da Sabina Escola Parque do Conhecimento, na Rua Juquiá, no Bairro Paraíso.

Serão 700 metros quadrados distribuídos em dois andares das mais variadas estruturas voltadas ao atendimento e ao bem-estar dos animais de estimação. Estão previstas duas salas cirúrgicas, cinco consultórios, salas de pré e pós-cirúrgico, salas de internação e de observação, sala de diagnóstico por imagem, além de recepção, espera e centro de adoção. Também está previsto um solarium (espaço para banho de sol) para cães e gatos, área administrativa, copa e laboratório. O projeto contempla ainda salas de coleta e esterilização.

“Uma conquista importante para a cidade e região, o Hospital Veterinário entra na fase final de obra, com mais de 93% das intervenções concluídas, em processo de acabamento. O espaço ficará pronto até o início de agosto, e no mês de setembro teremos o local funcionando. Temos visto que essa questão do cuidado e bem-estar animal se tornou uma política pública na cidade”, afirma o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), durante vistoria nas obras do espaço nesta quinta-feira (25).

A estimativa inicial do Paço é que o espaço realize 900 atendimentos por mês, entre consultas e assistência pré e pós-cirúrgica, com critérios de serviço considerando a questão da vulnerabilidade social dos tutores. Além disso, haverá acolhimento de animais de rua ou vítimas de maus-tratos, e possibilidade de adoção de cães e gatos. “Como é algo novo vamos medindo a capacidade e adequando o serviço a sua realidade”, afirma Serra sobre possibilidades de ampliação do serviço.

A Prefeitura fará um chamamento público em modelo de contratação similar a de outras unidades de saúde do município, com a gestão do espaço realizada por organização social. Conforme explica o chefe do Executivo, será escolhida a instituição que oferecer o melhor plano de trabalho com menor valor. A expectativa é que, mensalmente, os custos do espaço sejam de 500 mil, também empenhados pelo Paço.