Thamara Térez, de Casamento às Cegas, fala sobre suposta traição de Alisson Hentges: - A gente está conversando porque tem que conversar

25/05/2023 | 11:11



Thamara Térez e Alisson Hentges, que se conheceram no Casamento às Cegas, se envolveram em uma polêmica sobre traição após cliques do gaúcho trocando afetos com uma mulher misteriosa circularem a internet. Em meio às especulações sobre a suposta infidelidade, a ex-participante do reality romântico compareceu à São Paulo Fashion Week e falou sobre a situação em conversa com o colunista Lucas Pasin.

Thamara disse que ainda está se acostumando com a situação de exposição de sua vida pessoal:

- Eu estou tentando levar da melhor forma possível. É desconfortável, obviamente. Mas, enfim, não sei muito bem como estou me sentindo. São sentimentos de fato muito delicados e ainda mais com essa situação da exposição que eu ainda não estou tão acostumada assim, porque é bem novo para mim, né?

Sem revelar se houve um acerto com o marido, Térez afirmou que ainda está conversando com ele.

- A gente está conversando porque tem que conversar, né? Temos coisas em comum, a gente tem coisas para resolver. Até antes de ontem, estava tudo ok. Então não tem como não conversar.