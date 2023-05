Fúlvio Stefanini relembra infecção bacteriana que o deixou na UTI por quatro dias: - Foi uma coisa terrível

25/05/2023 | 11:11



Na manhã desta quinta-feira, dia 25, Fúlvio Stefanini participou do Encontro e relembrou a época em que ficou internado na UTI por quatro dias com uma infecção bacteriana. O ator relatou que em 2020 sentiu uma dor muito forte nas costas, que surgiu de forma súbita e o deixou paralisado.

- Foi em 2020. Foi uma coisa tão estranha, porque eu estava sentado na beira da cama no final da tarde, levantei e de repente eu tive uma sensação como se eu tivesse levado uma grande pancada nas costas. Foi uma coisa terrível, uma pontada, uma coisa que me deixou imóvel. Me apoiei na parede e não sabia o que fazer. Gritei, meu filho veio correndo. Eu não conseguia me mexer.

O artista então recebeu ajuda do filho, mas deitar não aliviou a dor, pelo contrário:

- Ele foi me ajudando a deitar e a dor foi aumentando muito. Bom, não posso deitar, fiquei de pé e fui até uma outra sala onde tem uma cadeira. Consegui sentar, me ajeitei e fiquei ali um tempo. Tomei um anti-inflamatório achando que era uma coisa passageira, mas não era. À medida que o tempo passava parece que piorava. Foi piorando muito e meu filho disse que era melhor ir para o hospital e minha mulher também. Eu não queria ir, mas três dias depois só levantando da cadeira para fazer as necessidades eu disse: Meu filho, me leve agora para o hospital. Eu tive uma sensação de que eu ia morrer em seguida, uma coisa horrorosa.

Fúlvio relatou que, quando finalmente decidiu ir ao hospital, o mal estar era tão grande que não se lembra dos primeiros dias de internação:

- Fomos para o hospital, eu cheguei inconsciente, já me colocaram numa cadeira de rodas e não me lembro de mais nada. Depois fiquei sabendo que fui para a UTI, fiquei quatro dias. Descobriu-se o que era depois de muitos exames, era uma infecção causada por uma bactéria que habita na nossa pele. Todos nós temos, só que se você estiver com a imunidade baixa, ela pode entrar na circulação e foi o que aconteceu comigo. O médico acha que foi pela feridinha do meu cotovelo.

O ator finalizou contando que ficou um total de 16 dias na unidade médica e continuou o tratamento em casa.

- Para você ter uma ideia, eu acabei ficando mais 12 dias no hospital com antibiotico e tudo. Fiquei me recuperando, depois com um pouco de fisioterapia, fui para casa com home care e continuei me tratando por um mês. Se eu tivesse retardado um pouco mais a minha ida ao hospital, talvez eu não estivesse aqui hoje, mas estou inteiraço.