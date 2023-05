Jeff Bridges dá detalhes do diagnóstico de câncer e diz que ignorou sintomas

25/05/2023 | 11:10



Jeff Bridges concedeu uma entrevista para a revista AARP para falar que foi diagnosticado com câncer. De forma leve, o ator descreveu todo seu percurso até descobrir a doença e conta que chegou a ignorar os sintomas.

Segundo o ator, tudo teria começado em 2020, durante a pausa nas gravações da série The Old Man - devido a pandemia de Covid-19.

- Eu estava fazendo alguns exercícios no chão e senti o que parecia ser um osso no meu estômago. Eu pensei comigo mesmo, hum. Mas não doeu nem nada. Perguntei a Sue o que ela achava. Ela disse: Não sei, mas você tem que verificar isso. Na época, eu disse a mim mesmo: Não dói. Não quero ir ao médico.

Então, ele e sua esposa fizeram uma viagem para Montana, mas os sintomas continuaram:

- Estou caminhando e me sentindo ótimo. Minhas canelas realmente coçam, e eu penso, Oh, eu só tenho, você sabe, pele seca. Então, tive suores noturnos, mas pensei: são apenas noites quentes de verão. Acontece que esses são sintomas de linfoma.

Jeff tinha um tumor de cerca de 20 por 30 centímetros em seu corpo e, ainda assim, continuou as gravações da série, inclusive filmando cenas de ação.

- Eu estava fazendo aquelas cenas de luta para o primeiro episódio de The Old Man e não sabia que tinha um tumor de 9 por 12 polegadas em meu corpo. Você pensaria que teria doído ou algo assim, quando eles estavam me socando e outras coisas. Não doeu.

Fase difícil

Assim que começou a fazer o tratamento, Jeff foi diagnosticado com Covid-19. Tudo aconteceu em janeiro de 2021.

- Foi lento no começo, pois eles trabalhavam para encontrar o coquetel de quimioterapia certo para mim. [...] Recebi esta carta do local de quimioterapia informando que havia contraído COVID. Eu não tinha sistema imunológico para combatê-lo. A quimioterapia acabou com isso, o que tornou tudo muito, muito difícil.

Ele relata ter desmaiado algumas vezes durante o tratamento de Covid, por não conseguir oxigênio o suficiente.

- Para mim, o câncer não era nada comparado ao COVID.

E continua:

- Lembro-me do médico me dizendo: Jeff, você precisa lutar. Você não está lutando. Mas não entendi mais. Eu simplesmente não sabia como fazer isso. Eu estava em modo de rendição. Eu dizia a mim mesmo: Todo mundo morre, e este sou eu morrendo. E eu me ouvia dizer: Oh, bem, aqui estamos nós, para a próxima aventura.

Com o tratamento, ele conseguiu diminuir o tumor de forma relativa - chegando ao tamanho de uma bola de gude. Com o câncer em remissão, ele se sente pronto para gravar a segunda temporada de The Old Man.