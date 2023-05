Oprah Winfrey revela que Tina Turner não tinha medo de morrer

25/05/2023 | 11:10



Como você acompanhou, morreu durante a tarde da última quarta-feira, dia 24, a cantora americana Tina Turner, aos 83 anos de idade. E após ver a morte da cantora estourar nas redes sociais, Oprah Winfrey foi até as redes sociais compartilhar uma homenagem para a amiga.

Na publicação as duas estão com roupas pretas, cabelos curtinhos, e claro, dançando no melhor estilo de Tina possível. Já na legenda da publicação, Oprah decidiu falar um pouco sobre um bate-papo que elas tiveram e revelou:

Comecei como fã de Tina Turner, depois uma groupie completa, seguindo-a de show em show pelo país e eventualmente nos tornamos amigas de verdade. Ela é nossa eterna deusa do rock n' roll que continha uma magnitude de força interior que cresceu ao longo de sua vida.

E a famosa jornalista não parou por aí e continuou abrindo o coração, e escreveu:

Turner foi um modelo não apenas para mim, mas para o mundo. Ela encorajou uma parte de mim que eu não sabia que existia! Depois que ela reinvidicou sua liberdade de anos de abuso doméstico, sua vida se tornou um apelo ao triunfo. Sou grata por sua coragem, por nos mostrar como é a vitória vestindo Manolo's e uma minissaia de couro.

Finalizando o assunto, Oprah contou sobre uma conversa que elas tiveram.

Certa vez, ela compartilhou comigo que quando chegasse a hora de deixar esta Terra, ela não ficaria com medo, mas animada e curiosa. Porque ela aprendeu a viver cercada por seu amado marido, Erwin e amigos. Ela é uma mulher melhor, um ser humano melhor porque sua vida tocou a minha. Ela era simplesmente a melhor!