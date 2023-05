Charge do dia

Seri



25/05/2023 | 11:05



No Grande ABC, considerado o berço da indústria brasileira, apenas duas a cada dez vagas de emprego com carteira assinada são oferecidas pelo setor industrial. No fim da década de 1990, eram quatro. Hoje é comemorado o Dia da Indústria. Segmento vive a expectativa dos anúncios que serão feitos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que hoje estará na Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo).