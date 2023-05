Palavra do Leitor

Da Redação



25/05/2023 | 10:59



São Caetano

Reitor da USCS beneficia família de aliada de Regina Maura em aluguel’ (Primeira Página, ontem). Até quando isso, Prefeitura de São Caetano, vai acontecer? Então quer dizer que não precisa realizar licitação? A dispensa de licitação pode ser para qualquer um? Alguém precisa aparecer e dar explicações. Já em relação ao Anne Sulivam, quero ver o político ou candidato que vai usar imagem de pessoas com deficiência para conseguir voto na próxima eleição.

Ana Paula - São Caetano





Leandro Prearo

É triste ver um jovem tão promissor, com um currículo brilhante do ponto de vista acadêmico, mergulhar de cabeça no mundo da política, envolvendo-se em episódios suspeitos em nome da conquista do poder.

Ana Carolina Matheus - Rio Grande da Serra





Partido Verde

A diretoria executiva do PV (Partido Verde) de Santo André, em resposta à reportagem ‘Donizeti Pereira deixa PV e caminha ao MDB’ (Política, dia 23), declara que é grata por todo trabalho realizado e pelas contribuições nesses últimos anos pelo nobre ex-vereador a nossa legenda, e deseja sucesso em sua nova empreitada. O PV em Santo André faz parte e ajudou a construir o projeto para o município dentro do cenário político de então, e diante do desafio da política nacional em 2022, que colocou em xeque a própria democracia e a legitimidade do nosso sistema eleitoral, o PV também faz parte da federação juntamente com PT e PCdoB, e esse novo desafio e cenário nos pede serenidade e sabedoria na busca de pontos convergentes para as eleições 2024. Não existe antagonismo político que sobreponha aos interesses públicos da população de Santo André. Nos empenharemos em construir pontes e jamais muros, de forma que possamos manter nossos ideais programáticos aliados aos interesses da população andreense, e neste processo afirmamos nosso compromisso com o fortalecimento democrático, legítimo e fiel aos princípios do nosso Programa e Valores do Partido Verde.

Mario Matiello - Presidente do PV de Santo André

CPMF

Todos nós sabemos que em vez do presidente ‘Lula da Silva Paz e Amor’ viria o da vingança, e entre elas está a volta do CPMF, vulgo ‘imposto do cheque’, quando qualquer movimentação bancária era tributada. Em 2007, Lula não conseguiu esconder sua contrariedade quando o Congresso, diante da pressão popular, decretou o fim desse malfadado imposto que atingia do mais rico ao paupérrimo dependente do Bolsa Família. Agora o ministro Fernando Haddad flerta com a volta da CPMF, já que a gastança desenfreada do governo nem com o tal arcabouço fiscal, reforma tributária etc, deixaria as contas do governo no azul. Esperamos que o atual Congresso mantenha a mesma opinião de 2007, porque o País não aguenta mais pagar para que governos incompetentes gastem desenfreadamente. Que aprendam a economizar no macro como qualquer cidadão o faz no micro!





Beatriz Campos - Capital