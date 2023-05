Dia da Indústria celebra futuro do Brasil

Da Redação



25/05/2023



O Dia da Indústria, hoje, foi instituído em homenagem ao patrono da atividade no Brasil, Roberto Simonsen, falecido nessa data, em 1948. Sua trajetória sintetiza a força, resiliência e capacidade de trabalho do empresariado do setor, como se observa em São Bernardo.

O primeiro grande impulso da manufatura brasileira ocorreu no período posterior à Primeira Guerra Mundial, que criou dificuldades de importação. Nesse movimento, o Ciesp, fundado em 28 de março de 1928, representou mudança fundamental para a industrialização. Nasceu para transformar não apenas métodos, mas também pensamentos.

A partir da década de 1950, a indústria teve um novo impulso no Brasil, chegando a representar 25% do PIB nacional. Nas últimas quatro décadas, sua participação foi caindo, situando-se hoje em 11,3%. Não é sem razão que o crescimento econômico do País também tenha diminuído nesses 40 anos. Afinal, o setor é um grande gerador de empregos, paga os melhores salários, é o que mais promove inovação e aporte tecnológico e agrega valor às exportações.

A nova reindustrialização do Brasil é determinante para recuperarmos a economia. O fortalecimento do setor é decisivo para reduzirmos as desigualdades sociais e proporcionarmos vida de mais qualidade à população.

Estamos atentos a tudo isso no Ciesp e na Fiesp, que produziram o estudo Macrotendências Mundiais até 2040, visando subsidiar o avanço setorial e contribuir para políticas públicas corretas. Sempre na comparação entre 2020 e as projeções para aquele ano, alguns dados são relevantes: o PIB mundial deverá aumentar 70%, alcançando US$ 233 trilhões. O Brasil terá 2,2% desse total; a população do planeta crescerá 18%, chegando a 9,1 bilhões; o contingente de idosos aumentará 77%, somando 1,28 bilhão. No Brasil, o índice da terceira idade no total da população crescerá de 9,6% para 17,7%.

Esses números nos dizem que os fatores impactantes das macrotendências são a saúde, alimentos, energia, infraestrutura, urbanização, mudanças no perfil do consumidor, trabalho e qualificação, segurança, entretenimento e turismo. A indústria desse amanhã que já se materializa será voltada às pessoas, o que implica atender à governança ambiental, social e corporativa (ESG), promover ganhos de produtividade que proporcionem melhor desempenho, mais empregos e inclusão e agregar tecnologias voltadas ao bem-estar.

Diante da grandeza dos desafios, reiteramos, neste Dia da Indústria, a capacidade e determinação dos empresários e recursos humanos do setor e manifestamos a certeza de que, como ocorreu até agora na História do Brasil, o futuro começa a ser construído no chão de fábrica.

Rafael Cervone é presidente do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo).