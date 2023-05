À espera de boas notícias

Da Redação



25/05/2023 | 10:54



Considerado o berço da industrialização brasileira, o Grande ABC chega ao Dia da Indústria lamentando a desidratação do setor. Com a fuga de algumas companhias que consolidaram a história local, como a Ford e a Mangels, ambas de São Bernardo, a região sofre reflexos econômicos e sociais. O processo é tão acentuado que preocupa a opinião pública e chama a atenção, inclusive, da imprensa estrangeira. Considerada a bíblia financeira internacional, a revista semanal britânica <CF51>The Economist</CF> classificou recentemente o Brasil como o “cinturão de ferrugem da América do Sul”. Ciente da situação, o governo federal acena com políticas destinadas a conter o processo de desindustrialização.

Boa parte dos percalços econômicos da região nas últimas décadas se deve à redução da presença industrial das sete cidades – empresas do segmento são responsáveis pelo pagamento dos melhores salários e de fatias generosas de impostos. Dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) compilados pela reportagem do Diário traduzem a trágica realidade. Apenas duas a cada dez vagas de emprego com carteira assinada no Grande ABC são oferecidas pelo setor industrial. No fim da década de 1990, eram quatro. Se o Brasil não encontrar maneira de tornar o ambiente empresarial menos hostil, contendo a saída das companhias, a situação tende a se agravar.

A coletividade espera, ansiosa, os bons ventos que devem soprar de Brasília. Afinal, em recente visita a São Bernardo, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que é também ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, pediu ao público que estivesse preparado para receber “boas notícias para a indústria”, que iriam ser divulgadas hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O dia finalmente chegou e não apenas as sete cidades que formam o Grande ABC, berço da industrialização nacional, mas todos os municípios do País, estão à espera dos programas de incentivo que possam recuperar a força produtiva do Brasil, o que traria impactos positivos à economia da região.